Ahsoka : les touchantes retrouvailles entre Rosario Dawson et Hayden Christensen

Grâce à la série "Ahsoka", Hayden Christensen a à nouveau incarné Anakin Skywalker. L'occasion pour lui de retrouver également l'actrice Rosario Dawson, qu'il connaît depuis bien longtemps. Ils évoquent ensemble ces retrouvailles.

Anakin Skywalker fait son retour dans Ahsoka

Le 13 septembre dernier, Disney+ a dévoilé l'épisode 5 de la série Star Wars Ahsoka. Un épisode devant lequel les fans seront certainement restés très attentifs, car il était en grande partie centré sur la relation entre l'héroïne et Anakin Skywalker.

Alors qu'elle est entre la vie et la mort, Ahsoka se retrouve face à son ancien maître, qui explique vouloir terminer sa formation. Et pour cela, la Jedi doit tantôt l'affronter dans un combat au sabre laser, tantôt revivre son passé et des batailles qui ont eu lieu durant la Guerre des clones.

Rosario Dawson - Ahsoka ©Disney+

Ainsi, la série a continué de reproduire en live action des éléments de la série animée Star Wars : The Clone Wars (2008). Le show a également pris en compte des passages de Star Wars : Rebels (2014). Mais même sans avoir vu ces programmes, la série Disney+ reste compréhensible.

C'est donc sans difficulté que les spectateurs ont pu suivre ces retrouvailles entre Anakin et Ahsoka. Des retrouvailles tendues, étant donné que la part sombre du Jedi, devenu Dark Vador, est bien présente dans ce "rêve" de l'héroïne. L'épisode offre néanmoins une forme de conclusion dans leur relation qui a été très bien accueillie par les fans.

Rosario Dawson et Hayden Christensen réunis

Qui dit Anakin, dit forcément Hayden Christensen, l'interprète du personnage dans les films de George Lucas depuis Star Wars, épisode II - L'Attaque des clones (2002). L'acteur était déjà revenu dans l'univers Star Wars avec Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker (2019) en voix off simplement. Puis, c'est surtout dans la série Obi-Wan Kenobi (2022) que sa présence avait marqué les esprits.

Reste que sa venue dans Ahsoka a été appréciée par plus d'un, dont l'interprète principale de la série, Rosario Dawson. Dans une vidéo des coulisses obtenue en exclusivité par Entertainement Tonight, l'actrice évoque ses retrouvailles avec l'acteur qu'elle avait rencontré lorsqu'elle avait 16 ans. Soit il y a presque trente ans ! Ils étaient en effet dans la même école de théâtre, ce qui rend leurs scènes dans la série encore plus particulière pour la comédienne, qui rend évidemment hommage à son collègue.

Avoir ce genre d'histoire avec lui, c'était vraiment comme revoir un vieil ami.

Pour Hayden Christensen, l'expérience était également formidable, d'autant plus qu'il était question d'évoquer des moments importants pour les fans des séries d'animation.

Quand j'ai reçu l'appel téléphonique pour parler de faire partie du projet Ahsoka, j'étais ravi. (...) Je me sens juste très reconnaissant.

La série Ahsoka est diffusée sur Disney+ avec un nouvel épisode mis en ligne chaque mercredi.