Ahsoka sur Disney+ : on a vu les deux premiers épisodes de la série Star Wars

La série Star Wars "Ahsoka" débute le 23 août sur la plateforme Disney+. Nous avons découvert les deux premiers épisodes en avance. Voici ce qu'on en pense.

C'est quoi Ahsoka sur Disney+ ?

Pendant longtemps, le personnage d'Ahsoka Tano n'avait été représenté que dans des œuvres d'animation, à savoir les séries Star Wars The Clone Wars (2008-2020) et Rebels (2014-2018). Mais depuis que Disney+ développe des séries Star Wars en live action, la Jedi, qui fut l'apprentie d'Anakin Skywalker, est également apparue en chair et en os. Depuis 2020 et la série The Mandalorian, c'est Rosario Dawson qui l'incarne.

Après avoir participé à un épisode de la série, l'héroïne est désormais au centre d'un nouveau show titré Ahsoka. Dave Filoni est à la création et au scénario, tandis que Jon Favreau (The Mandalorian) est toujours présent comme producteur. Avec cette série, Disney+ offre une sorte de suite de Star Wars Rebels puisqu'on retrouve, en plus de la Jedi, plusieurs personnages majeurs tels que Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) et Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead). Sont également (au moins) évoqués Ezra Bridger et le Grand Amiral Thrawn.

Rosario Dawson - Ahsoka ©Disney+

L'histoire se déroule peu de temps après les événements de Star Wars Episode 6 - Le Retour Du Jedi (1983). L'Empire a été vaincu et une Nouvelle République est en place. Mais comme on peut le lire en introduction de l'épisode 1, avec un texte qui défile en rouge à la manière des films Star Wars (en jaune dans les films), "des forces sinistres œuvrent déjà à saboter cette paix fragile".

En effet, on apprend que le Grand Admiral Thrawn, présumé mort, pourrait faire son retour. Un retour qui galvaniserait les dernières troupes de l'Empire. Heureusement, la Jedi Ahsoka Tano, en plus d'avoir capturé Morgan Elsbeth, une alliée de Thrawn, est à la recherche d'une carte qui aurait une grande importance pour l'Empire...

Un début prometteur pour la série Star Wars

Dès sa mise en place, Ahsoka se veut dans la lignée des films Star Wars, avec une introduction qui rappelle certains des longs-métrages. Un plan sur un vaisseau suffit à ce qu'on se sente dans l'univers créé par George Lucas. Et la volonté de faire immédiatement rentrer le spectateur dans l'action est un choix judicieux.

Ivanna Sakhno - Ahsoka ©Disney+

Très vite, on assiste à un affrontement brutal et efficace avec les deux antagonistes de la série : l'ancien Jedi Baylan Skoll et son apprentie Shin Hati. Si le premier manque de présence et de noirceur, en dépit de l'interprétation correcte du regretté Ray Stevenson, la seconde, jouée par Ivanna Sakhno, est l'un des points positifs d'Ahsoka. Charismatique et l'air impitoyable, elle est un intérêt indéniable des deux premiers épisodes.

En face, Rosario Dawson est également solide dans son interprétation d'Ahsoka. Cependant, la direction artistique de la série Star Wars reste assez inégale. Il y a certes une qualité visuelle dans les décors et les effets spéciaux, mais également une déception devant le maquillage et le costume de certains personnages, comme Syndulla, qui s'apparente davantage à un Cosplay.

Mary Elizabeth Winstead - Ahsoka ©Disney+

De même, bien que la réalisation de la série s'avère correcte, il y a le sentiment que la série aurait pu se montrer plus ambitieuse pour faire ressentir des sensations par l'image. Une séquence avec Sabine en est un bon exemple, lorsque l'héroïne conduit un speeder à vive allure, mais que la mise en scène reste figée et plate.

Une réalisation qui manque de peps

Le début d'Ahsoka reste malgré tout très engageant. D'abord parce que la série ne cherche pas à balader le spectateur. Il y a dans The Mandalorian souvent l'impression que les épisodes s'enchaînent, mais que l'histoire globale n'avance pas, à la limite d'une série anthologique, voire d'une série feuilletonnante. Ici, l'intrigue principale est au centre de chaque épisode. Les personnages avancent en fonction de ce récit, tout en évoluant et en réglant leurs problématiques personnelles.

Natasha Liu Bordizzo - Ahsoka ©Disney+

Il est d'ailleurs intéressant à ce propos de noter qu'Ahsoka peut très bien être vue indépendamment des séries d'animation. Même si le show y fait référence, on comprend assez facilement les liens entre les personnages et leur passif. Principalement la relation conflictuelle entre Ahsoka et Sabine, une relation maître/apprentie au cœur de la série.

Avec cette première mise en bouche, Ahsoka devrait pouvoir remonter le niveau des séries Star Wars, notamment après le show décevant consacré à Obi-Wan Kenobi. Malgré son manque de "peps", la série offre déjà des séquences marquantes (le combat de Sabine, puis celui d'Ahsoka avec ses deux sabres laser). La série pourrait être encore meilleure en instaurant plus d'énergie dans la réalisation, mais on reste plutôt convaincu par cette mise en place efficace.

Les deux premiers épisodes sont à découvrir dès le 23 août sur Disney+. Puis, la série sera diffusée au rythme d'un épisode par semaine.