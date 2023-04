Ahsoka : une première bande-annonce pour la série Star Wars

La prochaine série Star Wars de Disney+ se dévoile à travers une première bande-annonce. Rosario Dawson est de retour et au sommet de sa forme pour incarner à nouveau la Jedi Ahsoka Tano.

Ahsoka Tano au centre d'une série live action

Ahsoka est une des séries les plus attendues pour les fans de Star Wars. Un show consacré à la Jedi rendue de plus en plus populaire au sein de la communauté grâce à des séries d'animation. Dans The Clone Wars (2008-2014), elle apparaissait alors aux côtés d'Anakin Skywalker, qui devint son maître. Il y a eu également la série Rebels (2014-2018), avant que Rosario Dawson ne l'incarne en live action pour les besoins de The Mandalorian.

Rosario Dawson - Ahsoka ©Disney+

Sa première apparition dans la série de Disney+ a eu lieu dans l'épisode 5 de la saison 2. Et elle repris son rôle par la suite dans Le Livre de Boba Fett. L'héroïne va donc cette fois être au centre grâce à Ahsoka qui se dévoile enfin. Une bande-annonce a été présentée à l'occasion de la Star Wars Celebration, événement durant lequel de nombreux projets à venir ont été évoqués.

La bande-annonce est là !

Dans cette bande-annonce (en une d'article), on retrouve la qualité visuelle de The Mandalorian. À ce niveau, le show ne devrait pas décevoir. C'est donc davantage du côté de l'intrigue que les fans seront attentifs. Ceux qui ont regardé Rebels retrouveront ainsi des personnages connus, à commencer par l'antagoniste Thrawn, ou encore Sabine Wren, interprétée ici par Natasha Liu Bordizzo, et Hera Syndulla portée par Mary Elizabeth Winstead.

Ray Stevenson - Ahsoka ©Disney+

La série se déroulera quelques années après les événements du Retour du Jedi (1983) alors qu'un nouveau danger grandit. Un danger incarné également par Ray Stevenson, qui, d'après ces images, aura l'occasion d'affronter Ahsoka Tano dans un combat au sabre laser.

Ahsoka sera à découvrir sur Disney+ en août.