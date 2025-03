Alain Chabat de retour dans l'univers d'Astérix : sa série Netflix fait VRAIMENT envie

Très attendue, la mini-série "Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs" vient de dévoiler une nouvelle longue bande-annonce. Et à en juger par ces images, Alain Chabat devrait nous proposer une nouvelle adaptation de haute volée.

Astérix & Obélix passent à la mini-série avec Le Combat des Chefs

Après les deux films d’Alexandre Astier et Louis Clichy, Le Domaine des Dieux et Le Secret de la potion magique, une série animée à l’esthétique similaire va nous faire replonger dans le monde d’Astérix & Obélix. Cette fois, c’est Alain Chabat qui nous proposera Le Combat des Chefs. La série est donc très attendue, car outre la popularité de l’univers créé par René Gosciny et Albert Uderzo, le cinéaste en a signé l’adaptation la plus acclamée avec Mission Cléopâtre.

Dans Le Combat des Chefs, une erreur d’Obélix met tout son village en péril. Car celui qui est tombé dans une marmite de potion magique lorsqu’il était petit fait accidentellement tomber un menhir sur la tête de Panoramix. Ce qui fait perdre la mémoire à ce dernier. Le druide ne se souvient donc plus de la recette de la potion magique. Or, le chef d’un autre village, Aplusbégalix, lance peu après un défi à Abraracourcix. Et si celui-ci perd, son village devra s’avouer conquis par les Romains…

Un nouveau trailer plein d’humour et d’idées

Netflix a partagé de nouvelles images d’Astérix & Obélix : Le Combat des chefs. Celles-ci mettent l’accent sur l’humour. Elles débutent en parodiant les bandes-annonces récentes, qui ont pris l’habitude de s’ouvrir avec un mini-teaser de ce qui va suivre. Le nouveau trailer de la série enchaîne ensuite avec de nombreuses situations comiques vécues par les protagonistes de l’histoire.

Comme on pouvait l’espérer, Alain Chabat devrait donc nous proposer une version très drôle de l’histoire imaginée par René Gosciny et Albert Uderzo. Le nouveau trailer nous montre aussi de nombreuses idées astucieuses de mise en scène, pour une série qui s’annonce haute en couleur.

Cinq épisodes visibles fin avril

Alain Chabat a aussi réuni un grand casting vocal pour donner vie à sa série. Il y double lui-même Astérix, alors que Gilles Lellouche prête sa voix à Obélix et Laurent Lafitte à César. À leurs côtés, Anaïs Demoustier, Géraldine Nakache, Alexandre Astier, Grégory Gadebois et Jérôme Commandeur doublent également tous un personnage.

Cinq épisodes d’environ trente minutes forment Le Combat des Chefs. Ils seront visibles dans moins de deux mois. Car ils arriveront tous sur Netflix le 30 avril prochain.