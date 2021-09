Alex Hugo : la série revient avec des nouveaux épisodes inédits

Deux nouveaux épisodes de "Alex Hugo" seront diffusés ce mardi 21 septembre sur France 3. Que nous réserve le programme avec Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Mikaël Fitoussi, Marilyne Canto et Fabien Baïardi ?

Alex Hugo : la série se retrouve sur France 3 !

Les nouveaux épisodes de la série Alex Hugo tournés notamment dans la vallée de Serre Chevalier Briançon, seront diffusés à 21 heures le 21 septembre sur France 3. Un changement pour les fidèles du programme qui avaient l'habitude de suivre les aventures du héros incarné par Samuel Le Bihan sur France 2. Pourquoi un tel changement ? Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des programmes de France Télévisions, a expliqué que la série Alex Hugo est plus dans l'ADN du polar de territoire proposé sur France 3.

La série suit Alex Hugo, surnommé « La Tendresse », un ancien grand flic marseillais qui a choisi de quitter la ville et sa violence. Ainsi, il s'est isolé dans les montagnes, poussé par son besoin de liberté. Il occupe désormais un poste dans une police rurale et jouit d'une tranquillité à laquelle il était jusque-là peu habitué. Dans ces prochains épisodes inédits, Samuel Le Bihan est accompagné de Lionnel Astier (Angelo Batalla), Michaël Fitoussi (Renart) et Marilyne Canto (Commissaire Dorval).

Que nous réserve la série ?

Dans l'épisode La Voie de l'esprit, Alex intervient pour sauver Elise, une jeune femme prête à faire une tentative de suicide. Il la ramène au poste et tente de la faire parler. Là, elle finit par reconnaître qu’elle a été violée durant une soirée masquée. Elise ne connaît pas le visage de son agresseur. Très vite, Alex va comprendre que la jeune femme a été droguée à son insu. Angelo confie immédiatement la jeune femme aux soins de Thérèse. Cette dernière est une vieille amie qui aide les victimes d’agressions sexuelles à surmonter leur traumatisme, Alex mène son enquête.

Alex Hugo ©MFP

Le policier va très vite se rendre compte qu'une autre jeune femme a connu le même type d'agression. De leur côté, Dorval et Renart réalisent que l'agresseur est le violeur en série qu’ils traquent depuis des mois… Une histoire pleine de rebondissements donc, qui traite un sujet actuel très sensible, où l'on retrouve un attachant Samuel Le Bihan, bourru et tendre à la fois.