Alias a 20 ans : Jennifer Garner réunit le casting d'origine !

« Alias » fut l’une des séries phares du début des années 2000. Pour fêter les 20 ans du show, sa star Jennifer Garner a posté une vidéo qui devrait rendre nostalgique un bon nombre de fans de la série.

Alias : le show qui a fait « naître » J.J. Abrams

Alors que les Etats-Unis étaient durement touchés par les attentats du 11 septembre, la série d’espionnage opérait dans le même temps une transformation importante à la télévision. En effet, d’un côté, la FOX diffusait les aventures palpitantes de Jack Bauer dans 24h Chrono. De l’autre, ABC lançait le 30 septembre la série Alias, qui suivait les péripéties de l’agent Sydney Bristow.

Créée par J.J. Abrams, la série relatait les péripéties de cette jeune femme en apparence des plus ordinaires, qui se retrouvait recrutée par la CIA pour faire imploser l’agence gouvernementale dans laquelle elle travaillait : le SD-6. Son objectif : pouvoir rendre justice à son mari, assassinée par l’organisation. La vie de cette espionne était d’autant plus compliquée qu’elle devait garder comme couverture celle d’une brillante étudiante à l'université.

Sydney Bristow (Alias) - Alias ©ABC

Diffusée entre 2001 et 2006, Alias est une série qui a marqué son public, notamment les passionnés de la trilogie du samedi sur M6. En effet, entre son célèbre générique, son concept narratif qui ne cessait d’évoluer à chaque saison, et ses personnages charismatiques à souhait, le show était unique en son genre.

Il a surtout permis de révéler le créateur et showrunner de la série : J.J. Abrams. En effet, jusqu’ici, ce fan absolu de Steven Spielberg n’avait que peu de faits d’armes en sa possession. Ainsi, il n’était connu que pour avoir lancé la série Felicity. Pourtant, avec Alias, le futur réalisateur des nouveaux films Star Trek et Star Wars fait parler sa créativité, sa mise en scène originale ainsi que sa capacité à écrire de parfaits personnages. Un talent qui lui permettra d’ailleurs d’être engagé 5 ans plus tard sur une plus grosse fiction d’espionnage : Mission Impossible 3.

Retrouvailles pour les 20 ans

Alias a également fait naître une future grande actrice : Jennifer Garner. En effet, durant 5 saisons, celle qui a incarné Sydney Bristow, a été couronnée d’un Golden Globe, d’un Saturn Awards, de deux People’s Choice Awards et d'un Screen Actors Guild Award. Elle a également été nommée, à quatre reprises, pour l’Emmy Award de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique. Une consécration qui lui a permis de viser par la suite le grand écran puisqu’on la retrouvera sur des projets relativement importants tels que Daredevil, 30 ans sinon rien, Juno, Dallas Buyers Club ou Love, Simon.

Toutefois, malgré ses succès au cinéma, l’actrice n’a jamais oublié la série Alias. Ainsi, sur les réseaux sociaux, elle s’amuse parfois à partager des références au show, comme cela s’est vu en fin d’année dernière où elle y a rejoué une de ses célèbres séquences.

Cette fois, pour fêter les 20 ans de la série, la comédienne a partagé sa première vidéo TikTok, dans laquelle elle alterne photos passées des acteurs, et extraits vidéo où elle se trouve à leurs côtés. Un avant/après savoureux ! Parmi les comédiens présents dans la vidéo, on retrouve d’ailleurs Michael Vartan, Victor Garber et Gina Torres, entre autres.

Deux absents de marque étaient toutefois à signaler : J.J. Abrams et Bradley Cooper. Toutefois, Garner ne les a pas oubliés, comme le montre son post en légende de la photo.