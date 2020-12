Alice in Borderland sur Netflix : c'est quoi cette série de SF japonaise ?

"Alice in Borderland" est une série d'action japonaise disponible sur Netflix qui suit le combat pour la survie d'adolescents lancés dans un jeu mortel. Une série adaptée d'un manga populaire au Japon.

Alice in Borderland : suis le lapin blanc digital

Avant d'être une série, Alice in Borderland est un manga populaire au Japon publié de novembre 2010 à mars 2016 dans les pages de Shōnen Sunday Super puis Weekly Shōnen Sunday. Dessinée et écrite par Haro Asō, cette œuvre compte dix-huit tomes que vous trouverez en France aux éditions Delcourt. Devant le succès, cette histoire a connu deux spin-off, Alice in Borderland Chi no Kyokuchi - Daiya no King-hen, et Alice on Border Road. La franchise a également franchi le pas de l'adaptation animée avec trois longs-métrages. C'est une nouvelle étape que s'apprête à vivre la franchise avec l'arrivée sur Netflix d'une série en live action.

Alice in Borderland ©Netflix

Nous y suivons Ryôhei Alice (Kento Yamazaki), un lycéen déconnecté de la société qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo et traîner avec ses deux meilleurs amis Daikichi Karube (Keita Machida) et Chôta Segawa (Yuki Morinaga). Le trio d'inadaptés se retrouve souvent dans les rues bondées de Tokyo pour semer gentiment la pagaille. Un jour, ils vont un peu trop loin dans leurs pitreries et créent un carambolage de voitures sur le célèbre passage pour piétons de Shibuya. Ce qui devait arriver, arriva, et la police se lance à leur poursuite. Les trois fauteurs de trouble trouvent refuge dans des toilettes et échappent à leurs poursuivants. Quand ils en sortent, ils découvrent que la ville est vide. Alors que la nuit tombe, un panneau lumineux leur annonce que le jeu va commencer.

Quel jeu ? Ils suivent un chemin qui les emmène dans un immeuble où ils vont le découvrir. Trois téléphones portables les attendent avec un compte à rebours fixé à 2 minutes qui s'égrène. Une jeune femme mystérieuse les rejoint et leur confie qu'une fois une certaine ligne franchie, ils ne pourront plus reculer. Entre peur de l'inconnu et excitation de découvrir un autre monde, ils se lancent dans l'aventure. Ils se retrouvent alors plongés dans un jeu mortel dans lequel ils ne seront pas les seuls à se battre pour survivre.

Carroll électrique

Comme le titre et le nom du personnage principal le suggèrent sans s'en cacher, Alice in Borderland s'inspire du roman Les Aventures d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll mais en version 3.0. Le début reprend en effet les mêmes éléments que le livre. Comme Alice, qui emboite le pas du lapin blanc dans le terrier, les personnages suivent une jeune femme habillée en blanc. Dans la bande-annonce, nous les voyons également parler avec un homme à la veste colorée qui semble leur donner des instructions sur ce monde parallèle, tel un Chat du Cheshire dans l’œuvre de Carroll. Autre référence évidente, cette symbolique des cartes à jouer qui tient une part importante dans la série.

Alice in Borderland ©Netflix

Alors on ne peut surtout pas parler d'une adaptation fidèle du livre, mais l'auteur s'en est inspiré pour créer un terreau original qu'il mixe avec des ingrédients de tournoi pour la survie déjà rencontrés dans Hunger Games ou son compatriote japonais Battle Royale.

Alice in Borderland met l'action, les combats et les effets pyrotechniques à l'honneur dans cette saison 1 constituée de 10 épisodes. La réalisation a été confiée à Shinsuke Sato. Le metteur en scène n'est pas un débutant dans l'adaptation de mangas puisqu'il s'est déjà chargé de celles de Bleach et de Kingdom. Il était également aux manettes des deux volets Death Note, Light up the new world et Death Note New Generation.

Alice in Borderland est disponible en streaming à partir du 10 décembre sur Netflix.