Alice in Borderland : un trailer captivant pour la série japonaise Netflix

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce d' "Alice in Borderland". La première saison de cette série japonaise adaptée d'un manga sera disponible le 10 décembre.

Alice in Borderland : vers un pays merveilleux

Alice in Borderland est au départ un manga publié entre novembre 2010 et mars 2016 dans les magazines Shōnen Sunday Super puis Weekly Shōnen Sunday. Cette œuvre de Haro Asō compte dix-huit tomes disponibles an France chez les éditions Delcourt. Elle a connu également deux spin-off, Alice in Borderland Chi no Kyokuchi - Daiya no King-hen, et Alice on Border Road, terminé en 2018 avec l’aide du dessinateur Takayoshi Kuroda. Si le manga a eu droit à trois longs-métrages d'animation, il n'a par contre, ce qui est très rare au Japon pour une œuvre aussi réputée, pas débouché sur une adaptation en série animée. Netflix en a tout de même commandé une série en live action qui arrive bientôt.

On y suit Ryôhei Alice (Kento Yamazaki), un lycéen un peu loser qui a du mal à accepter la société dans laquelle il évolue. Il traîne souvent avec ses amis Daikichi Karube (Keita Machida) et Chôta Segawa (Yuki Morinaga), et le trio ne rêve que d'une chose : s'échapper de ce monde qu'ils détestent. Ce qui sera chose faite, malgré eux, puisque ces fans de jeux vidéo vont être catapultés dans un univers parallèle. Ils se retrouvent dans un Tokyo étrangement désert. Ils passent même, seuls, par le célèbre carrefour du quartier de Shibuya, traversé habituellement par plus de 2 millions de personnes quotidiennement. S'ils sont très excités au départ, ils se rendent vite compte que leur nouvelle réalité est bien plus cruelle que celle qu'ils viennent de quitter. Ils vont devoir se battre pour survivre dans cette aventure aussi folle que dangereuse.

Alice in Borderland

On retrouvera également au casting Tao Tsuchiya et Ayame Misaki. Cette série rejoindra le catalogue du service de streaming, déjà fort de plusieurs titres du genre.

Netflix part en live

Les responsables de la programmation de chez Netflix sont en effet tombés amoureux, ces dernières années, du monde des mangas japonais. Ils se sont donc lancés dans de nombreuses adaptations en live d’œuvres dessinées et animées. Nous avons pour l'instant eu droit à une version américanisée de Death Note. On y suit le destin d'un lycéen qui met la main sur un étrange carnet au pouvoir lugubre. Tout nom inscrit à l'intérieur connaîtra en effet la mort. Ce film à gros budget pouvait se vanter de réunir de très bons acteurs avec Nat Wolff, Lakeith Stanfield, Willem Dafoe, Margaret Qualley et Shea Whigham. Malgré cette distribution prestigieuse, le film n'a pas été bien reçu par les fans.

Death Note

Le manga Fullmetal Alchemist a eu droit au même traitement (et au même accueil public mitigé), mais avec des acteurs japonais cette fois-ci. Le service de streaming ne s'est pas arrêté là avec sa propre version du très culte Bleach. Réalisé par Shinsuke Sato, le long-métrage trouve un peu plus grâce aux yeux des fans. Il faut dire que le réalisateur est un habitué de l'adaptation du papier à l'écran. Il a déjà mis en scène sa propre version de Death Note en deux volets : Death Note, Light up the new world et Death Note New Generation. Le Japonais était également aux manettes de la version live très réussie de Kingdom, œuvre monumentale en 59 volumes de Yasuhisa Hara. Une bonne nouvelle pour les fans d'Alice in Borderland, c'est qu'il a mis en scène tous les épisodes la première saison. Sera-t-elle, elle aussi, marquée du sceau de la réussite ?

Réponse le 10 décembre sur Netflix.