Alice Nevers : découvrez la bande-annonce du double épisode final de la série !

Le jeudi 10 février TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la série "Alice Nevers", qui s'intitulent "Cavalcades". Une toute première bande-annonce vient d'être dévoilée et promet une enquête riche en rebondissements, avec une magnifique scène de clôture pour le mariage d'Alice et Fred.

Dernière enquête pour Alice Nevers

Les épisodes intitulés "Cavalcades" viendront clôturer les 18 saisons de la série Alice Nevers. En effet, Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli vont devoir dire au revoir à leur duo de choc et leurs folles aventures. Que les fidèles du programme se rassurent, la série aura un final digne de ce nom avec deux épisodes qui promettent d'être riche en rebondissements. C'est seulement le 10 février prochain, que les téléspectateurs découvriront le final. En attendant, la toute première bande-annonce dévoile en images le thème de cette dernière enquête.

Alice Nevers ©TF1

Beaucoup de changements sont attendus. On découvre ainsi qu'Alice et Marquand débutent une nouvelle vie sur la côte normande, près du Mont-Saint-Michel. C'est dans ce décor magnifique que va éclater une mystérieuse affaire de meurtre. Cette enquête à laquelle est mêlée Ada (Jessyrielle Massengo) va venir perturber ce nouveau départ. En effet, à seulement quelques jours de leur mariage, le tandem devra enquêter sur le meurtre d'un jeune jockey (Grégoire Champion), sauvagement assassiné dans le haras du Prince Fayçal.

Le mariage tant attendu !

Marquand, très investi dans l'enquête, effectue une mission d'infiltration au sein du haras. Alice, de son côté, va faire équipe avec le commissaire Malaterre (Laurent Gamelon). Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu puisque leur fille Ada va développer des sentiments pour Chris Delaunay (Paul Bartel), le jockey rival de la victime, qui est bien évidemment suspecté. Cette enquête soulève beaucoup d'enjeux pour le couple. Ils vont tout faire pour mettre la main sur ce mystérieux assassin.

Alice Nevers ©TF1 Production

Ces épisodes de fin regrouperont Garance Thenault, Amélie Robin, Sabine Pakora, Lauréna Thellier et Tom Hudson entre autres. La bande-annonce de ce grand final révèle donc quelques images de ce mariage tant attendu. En effet, les deux héros vont enfin pouvoir se dire "oui" lors d'une magnifique cérémonie, regroupant tous leurs amis et anciens collègues. De nombreux personnages qui ont marqué la série feront donc leur grand retour pour cette occasion exceptionnelle. Après de longues années d'amour, de hauts et de bas, le couple arrive enfin à cet aboutissement, avec une petite touche de nostalgie évidemment...