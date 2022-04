Alicia Vikander se dévoile en Irma Vep sur les premières images de la série HBO

Les premières images d'Alicia Vikander dans "Irma Vep" ont été dévoilées par HBO. La série sera diffusée début juin sur OCS et aura droit à une avant-première au Festival de Cannes.

Alicia Vikander est la nouvelle Irma Vep

Depuis ses débuts à la fin des années 1980, Olivier Assayas n'a jamais cessé de tourner, sortant en moyenne un film tous les deux ans. Le cinéaste a tout de même décidé de s'éloigner du grand écran le temps d'une série : Irma Vep. Avec, le Français adapte son propre film de 1996. Et il a cette fois choisi Alicia Vikander pour reprendre le rôle que tenait Maggie Cheung.

La comédienne interprétera donc Mira, une star américaine qui se rend en France pour jouer le rôle d'Irma Vep dans un remake du film muet Les Vampires (1915). Mira va alors commencer à se confondre avec son personnage, et aura de plus en plus de mal à distinguer le vrai du faux, la réalité de la fiction.

Débutant la promotion de la série, HBO a dévoilé les premières photos. Des images relayées par Deadline qu'on vous laisse découvrir ci-dessous :

Irma Vep ©HBO

Où et quand voir la série ?

Outre Olivier Assaya et Alicia Vikander, la série Irma Vep a derrière elle une belle équipe. Le show est, en effet, produit par le studio A24 qui ne cesse de sortir des œuvres marquantes depuis plusieurs années. Devant la caméra, on retrouvera également Vincent Macaigne, Jeanne Balibar, Vincent Lacoste, Nora Hamzawi ou encore Antoine Reinartz.

Irma Vep est prévue pour le 6 juin sur HBO. En France, OCS se chargera de la diffusion. Avant d'arriver sur le petit écran, le show aura droit à une projection lors du Festival de Cannes. Une présentation proposée par "Cannes première". Avant Irma Vep, le festival avait déjà proposé des séries de cinéastes. On se souvient par exemple de la projection des premiers épisodes de Too Old to Die Young de Nicolas Winding Refn.