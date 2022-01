All of Us Are Dead : la série Netflix qui va vous choquer

"All of Us Are Dead" pourrait bien être un nouveau succès pour Netflix. La série coréenne met en scène des lycéens face à une épidémie de zombies. Un programme tendu avec des rebondissements assez fous !

Des nouveaux zombies sur Netflix

Les zombies continuent d'avoir la cote. Et Netflix a bien l'intention d'en profiter. La preuve avec All of Us Are Dead, une nouvelle série qui nous vient de Corée du Sud. Un pays dont on parle de plus en plus car il est à l'origine d'un des derniers gros succès de la plateforme : Squid Game. Pour autant, ce n'est pas la seule œuvre coréenne qu'on a pu découvrir sur Netflix. Dans le genre "zombie", il y a eu le film #Alive ou encore la série Kingdom. Autant dire que cette nouvelle série coche déjà quelques cases pour être un succès.

All of Us Are Dead ©Netflix

A l'origine, la série créée par Chun Sung-il et JQ Lee était un webtoon. La majorité de l'intrigue se passe dans un lycée, d'où va débuter une épidémie de zombies. Professeurs et lycéens vont commencer à se transformer et en un rien de temps c'est tout le bâtiment qui sera contaminé. Ou presque. Car une poignée de survivants vont réussir à se réfugier dans des salles de classe dans l'espoir que quelqu'un leur vienne en aide.

All of Us Are Dead, une série prenante et tendue

La première saison se compose de douze épisodes d'environ une heure chacun. Un format assez long mais utile car la série présente de nombreux personnages et aborde avec eux plusieurs thèmes. Ainsi, en sous texte de l'épidémie de zombies, sont évoqués les différences de classe sociale, la violence à l'école, le harcèlement, la responsabilité du monde adulte, etc. Sans oublier les sentiments des élèves entres eux qui évoluent tout au long de la saison. Une manière pour les créateurs de la série de créer de l'empathie, de nous émouvoir, mais aussi de nous faire encore plus souffrir.

Car la série n'a pas peur de choquer les spectateurs avec des rebondissements cruels pour les personnages. On s'attache à eux, mais tous pourront subir un sort tragique avant la fin de la saison et dans des circonstances aussi terribles qu'inattendues. Préparez-vous donc à du trauma à la Game of Thrones !

All of Us Are Dead est à dévorer à partir du 28 janvier sur Netflix.