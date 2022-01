All of Us Are Dead : Netflix dévoile un trailer sanglant pour la série de zombies

"All of Us Are Dead", la nouvelle série coréenne de Netflix arrivera le 28 janvier sur la plateforme. En attendant, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, avec un paquet de zombies !

La série Netflix se montre davantage

Le premier teaser de All of Us Are Dead nous avait mis l'eau à la bouche. La nouvelle vidéo promotionnelle mise en ligne par Netflix permet cette fois d'en apprendre un peu plus sur cette prochaine série coréenne. On découvre ainsi que tous les lycéens (ou presque) de Hyosan ont été transformés en zombies. Évidemment, les autorités vont d'abord croire à une mauvaise blague. Mais face aux nombreux appels, il faudra bien se rendre à l'évidence...

All of Us Are Dead ©Netflix

Une petite poignée de survivants va donc tout faire pour survivre dans les locaux. Mais les zombies présents seront particulièrement virulents. On notera notamment la transformation terrifiante d'une étudiante à 38 secondes. All os Us Are Dead promet ainsi d'être un survival prenant et énergique avec une multiplication de morts-vivants jusqu'à, on imagine, un final monstrueux.

Des nouveaux visages venus de Corée

À l'origine, All of Us Are Dead est un webtoon disponible sous le titre Now At Our School. Netflix semble vouloir continuer d'exploiter les histoires de zombies après notamment Army of the Dead de Zack Snyder. Avant cela, on avait pu voir sur la plateforme la série Kingdom, qui venait déjà de Corée du Sud. Et étant donné que depuis Squid Game les programmes de ce petit pays d'Asie ont particulièrement la cote, nul doute que la série saura attirer les abonnés de la plateforme de streaming.

Ce sera enfin l'occasion de découvrir de nouveaux visages puisque le casting se compose d'interprètes inconnus du grand public français. Yoon Chan-young, Park Ji-hu, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo, ou encore Lee Eun-saem sont des jeunes d'une vingtaine d'années qui ont déjà travaillé sur des séries ou des films qui n'ont, pour la plupart, pas eu droit à une grande mise en avant. On peut s'attendre à ce que, dans le lot, certains visages sortent du lot et se révèlent.

All of Us Are Dead sera à découvrir sur Netflix à partir du 28 janvier.