All or Nothing Arizona Cardinals : les coulisses du football américain sur Amazon

Le label "All of Nothing" sur Amazon Prime Video est connu des amateurs de sport, avec déjà quelques saisons qui suivent des clubs de différentes disciplines. Jusque-là inédite chez nous, la saison sur les Arizona Cardinals arrive en avril. Préparez-vous à découvrir le monde du football américain de l'intérieur.

Méconnu chez nous mais véritable phénomène dans son pays, le football américain est parmi les projets estampillés All or Nothing sur Amazon Prime Video. Les mordus de sport en général le connaissent déjà, quand les autres seront sûrement au courant de quoi il en retourne grâce au docusérie sur Manchester City ou celui sur l'équipe nationale du Brésil. Le football, qui plus est anglais ou international, est un sujet qui intéresse particulièrement en Europe. Ce qui est moins le cas du football américain, pourtant très populaire aux USA. Nous, on s'y intéresse surtout chaque année lorsque le Super Bowl a lieu et, là, on peut constater à quel point ce sport provoque des grandes choses. Nous aurons l'occasion d'en apprendre plus sur ce milieu avec le All or Nothing qui s'intéresse à l'équipe des Arizona Cardinals. Le principe est toujours le même : suivre une écurie pendant une saison entière, avec des enjeux parfois forts, des déceptions et des victoires.

Quand bien même si on ne comprend pas toujours tout aux règles, ce genre de docusérie dédié à un sport permet toujours de s'attacher à des personnages et à un parcours imprévisible. Tout l'intérêt est de trouver de la dramaturgie dans des faits réels, de dénicher des points d'accroche pour entrer dans la narration par la porte que l'on souhaite. En cette période de confinement où les sports sont à l'arrêt, autant en profiter pour en apprendre plus sur d'autres domaines et, qui sait, peut-être que certains se découvriront une nouvelle passion.

Un All or Nothing sur les Arizona Cardinals inédit chez nous

NFL Films est dans le coup pour la production et se plaisait à annoncer à l'époque (on y reviendra) que le docusérie sera une insertion "sans précédent" dans l'univers de la NFL. Le coach Bruce Arians (désormais chez les Tampa Bay Buccaneers) et ses hommes sont les héros d'un programme qui reviendra sur l'année 2015, alors qu'ils tentaient de se qualifier pour le Super Bowl. La saison n'était pas encore disponible chez nous mais c'est désormais réglé puisqu'Amazon nous permet d'y avoir accès dès le 10 avril 2020. Qu'importe si l'histoire racontée remonte à quelques années, ça n'empêchera sûrement pas les plus curieux d'essayer de voir ce qu'ils peuvent piocher dedans.

Pour vous donner envie, on vous laisse avec la bande-annonce :