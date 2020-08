All or Nothing : le quotidien de Tottenham dans le trailer du docu-série Amazon

L'équipe anglaise de Tottenham est le sujet du nouveau "All or Nothing" sur Amazon. Un docu-série qui arrive à la fin du mois pour parler de la dernière saison, en montrant l'intimité du vestiaire et la gestion du groupe par le coach José Mourinho. Découvrez la bande-annonce.

Retour sur la saison 2019/2020 de Tottenham

Amazon a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec le sport à la télévision, en dehors des diffusions de matchs. Le service a lancé depuis un petit moment la bannière All or Nothing, qui s'attarde sur plusieurs disciplines collectives. La Premier League, considérée comme le plus grand championnat de football et objectivement le plus médiatique, n'y échappe pas avec un docu-série sur Manchester City. Trois ans après, c'est une équipe d'un standing inférieur, Tottenham, qui y a droit. Une équipe de tournage a suivi le groupe ces derniers mois, en particulier quand José Mourinho a pris les commandes suite au départ de Mauricio Pochettino. L'arrivée d'un tel coach ne pouvait qu'être remarquée, quand on connaît ses sorties médiatiques cinglantes et son style affirmé. Cependant, pas de miracle de sa part. Avec une sixième place en championnat et une élimination de la Ligue des Champions en 8ème de finale contre Leipzig (avec un 3-0 au match retour), on peut parler de saison moyenne pour le club.

À ne pas manquer pour les amoureux de foot

Le docu-série permettra de pénétrer dans le vestiaire, de voir les joueurs à l'entraînement, les amitiés, les possibles tensions et comment un coach de cette envergure manage ses troupes. Dès les premières secondes de la bande-annonce, on aperçoit Mourinho avec le sourire. Lui qu'on a eu l'habitude de voir longtemps dans la provocation, avec un ton assez hautain, a l'air de se livrer davantage et de montrer une autre facette de lui, plus décontractée. L'un des aspects les plus intéressants de ce All or Nothing se situe dans les passages dans le vestiaire. Mourinho prouve qu'il a du charisme pour mener ses hommes et qu'il sait trouver des mots forts afin de les faire réagir (ce passage sur les joueurs "sympas" est très intéressant). Il sera aussi question de la pause provoquée par le coronavirus, une période pas simple pour les footballeurs. Un objet télévisuel à ne pas manquer pour les amoureux de foot. Que l'on apprécie ou pas Tottenham, ce genre de documentaire permet toujours d'en apprendre plus sur cet univers de manière générale.

All or Nothing: Tottenham Hotspur sera mis en ligne sur Amazon à partir du 31 août prochain. De quoi faire patienter jusqu'au 12 septembre, date de reprise des matchs de Premier League.