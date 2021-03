Ally McBeal : la série culte va avoir un revival !

Quand le manque d'inspiration se fait sentir, il reste encore les vieilles gloires sur qui compter. Nouvel exemple avec le retour de la série culte "Ally McBeal" qui serait sur de bons rails. Mais est-ce que la star Calista Flockhart sera de la partie ?

Ally McBeal sur le retour ?

Programme culte lancé dans les années 90, Ally McBeal tient son nom de son héroïne principale. Une avocate qui travaille au cabinet Cage & Fish de Boston. En plus de devoir gérer des affaires importantes, cette trentenaire doit se débattre avec sa vie privée. Autour d'elle gravitent plusieurs personnages secondaires hauts en couleur, qui participent au charme de la série. Lancée sur la chaîne FOX aux USA, Ally McBeal aura tenu pendant cinq saisons et aura remporté quelques beaux prix comme plusieurs Golden Globes et Emmy Awards.

TV Line nous apprend qu'un revival est en train d'être développé. Une démarche qui reste à un stade peu avancé mais qui indique le désir de faire renaître la série dans le contexte actuel. Rien de très surprenant en l'occurrence, on ne compte plus les anciennes séries qui ont le droit à une réactivation ou à des remakes/reboots/suites. Pour Ally McBeal, deux bonnes nouvelles sont à noter. D'abord, le créateur David E. Kelley serait partant pour un retour comme producteur. De quoi garantir un respect de l'esprit que l'on a aimé. Ensuite, l'actrice principale Calista Flockhart pourrait reprendre son rôle culte. Rien n'est encore confirmé sur ce point, mais on ne voit pas comment un revival peut avoir lieu si elle n'est pas impliquée. Une grande partie de l'intérêt de la série repose sur elle.

Ally McBeal ©FOX

Outre l'implication de David E. Kelley, il se dit qu'une scénariste serait souhaitée pour prendre le lead en tant que showrunneuse. Une idée assez juste pour parler avec précision de ce que c'est qu'être une femme à notre époque. On attend, pour le moment, des garanties plus solides qui témoignent de l'officialisation de ce retour. L'implication de Calista Flockhart doit être le point qui va tout déterminer. Quant aux rôles secondaires, rien n'est encore indiqué; mais on imagine qu'une bonne partie sera sollicitée pour se joindre à la fête.

Il est encore trop tôt pour évoquer les détails de la diffusion. Aucun network, ni une plateforme, n'est attaché à ce revival. Disney étant détenteur de la Fox, on peut imaginer sans problème qu'Hulu est l'endroit tout désigné pour accueillir ce revival.