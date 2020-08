Altered Carbon : Netflix annule la série après 2 saisons

La série de science-fiction "Altered Carbon" ne continuera pas sur Netflix. La plateforme a fait le choix de ne pas la renouveler pour une troisième saison. Elle avait débuté en 2018 et avait eu pas plus tard que cette année un film d'animation qui approfondissait l'univers.

Altered Carbon : une série de SF moyenne

Adaptation du roman de Richard K. Morgan, Altered Carbon est l'une de ces séries Netflix qui témoignait de l'attrait de la plateforme américaine pour le genre. La narration se déroule loin dans le futur, en 2384. Il est désormais possible de sauvegarder sa mémoire et son esprit sur un disque. Cette innovation permet de changer d'enveloppe corporelle en gardant sa personnalité et ses souvenirs. Pour faire court : l'immortalité est plus que jamais envisageable. Altered Carbon débute avec le retour de Takeshi Kovacs, un homme dont l'esprit a été endormi pendant très longtemps. Il renaît avec une nouvelle apparence humaine grâce à Laurens Bancroft, un homme fortuné qui traverse les âges en pouvant s'offrir autant d'incarnation physique qu'il le souhaite. Il engage le héros pour enquêter sur son propre meurtre, en échange de sa liberté. La première saison place Joel Kinnaman dans le rôle principal.

Altered Carbon fonctionnant auprès des abonnés, avec son concept intriguant et son univers cyberpunk, Netflix ne tarda pas à commander une seconde saison, avec un changement d'acteur en tête d'affiche. Le personnage reste le même mais c'est cette fois Anthony Mackie qui lui prête son corps. Et là, les retours sont largement moins positifs.

Pas de saison 3

Deadline annonce que la série ne continuera pas sa route. Netflix a décidé de ne pas commander une saison 3 après la réception tiède de la précédente salve d'épisodes. D'après le média, cette décision n'a rien à voir avec la crise du COVID-19 et aurait été prise même si la pandémie n'avait pas eu lieu. Le programme n'était pas assez fort pour que de l'argent soit encore investi. Nous ne sommes a priori pas dans le même cas que pour The Society et I Am Not OK With This, deux shows annulés pour économiser de l'argent. Si la firme américaine a fonctionné pendant le confinement, ça ne l'empêche pas d'être prudente avec ses fonds et de ne pas dépenser inutilement - le report de certaines productions et les mesures sanitaires ont un coût. Netflix croyait en l'univers, avec l'ajout de l'animé Resleeved qui servait de complément à la série. La tentative proposée en 2020 aura été vaine et n'a pas sauvé la tête d'Altered Carbon.