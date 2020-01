Amazing Stories : la série de Spielberg pour Apple a une date

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Assez timide depuis son lancement, la plateforme Apple TV+ a quelques programmes prometteurs dans son agenda, dont « Amazing Stories », le reboot par Steven Spielberg de la série des années 80. La marque à la pomme vient de dévoiler la date de mise en ligne avec une première image.

Dans la même veine que La Quatrième Dimension, Steven Spielberg lance dans les années 80, sur la NBC, les Amazing Stories (ou Histoires Fantastiques, en VF). Cette anthologie, inspirée des magazines éponymes, réunissait des épisodes qui n’avaient rien à voir les uns avec les autres pour offrir un large éventail de situations en rapport avec le cinéma de genre. Deux saisons et plus d’une quarantaine d’épisodes ont vu le jour, puis la série a été arrêtée. Dernièrement, La Quatrième Dimension a fait son retour par l’intermédiaire de Jordan Peele. Comme si elles étaient liées, voilà que Amazing Stories est relancée, toujours avec Spielberg dans le coup, mais par Apple. La marque se cherche des gros noms pour sa plateforme en ligne et celui de Spielberg l’est assurément !

Amazing Stories, ça sera pour cette année !

On savait que Amazing Stories était en préparation mais il était difficile de connaître son état d’avancement. Lors des TCA, Apple a révélé que la série était sur le point d’arriver dans les prochaines semaines ! C’est donc le 6 mars qu’elle sera lancée, avec cinq épisodes d’un coup. Le studio emploie les grands moyens pour le coup en sortant plusieurs histoires en même temps. Malgré cette annonce explosive, on ne sait pas combien d’épisodes aura la saison et si ces cinq sont les seuls à voir le jour pour cette première saison. Nous faisons peut-être fausse route mais une certaine logique voudrait qu’après ce lancement, d’autres épisodes arrivent au rythme d’un par semaine. Si elle a déjà délivré plusieurs épisodes d’un coup pour inaugurer ses programmes, la plateforme mise sur un rendez-vous hebdomadaire afin de garder ses abonnés actifs.

En plus de cette date de sortie, une première image a été diffusée. Elle est tirée d’un épisode dont le titre original est The Rift. Il sera réalisé par Mark Mylod.

On y sent dedans une grosse vibe spielbergienne, comme si l’image était tirée de La Guerre des Mondes ou de Rencontres du troisième Type. C’est dire à quel point les classiques du cinéaste sont entrés dans l’imaginaire collectif ! Rien n’est connu concernant le contenu des autres épisodes. Nous y verrons plus clair en mars prochain, en espérant que ce revival soit plus convaincant que celui de La Quatrième Dimension…