Amazing Stories : un épisode 3 sous le signe des super-héros

C'était l'une de nos plus grosses attentes sur Apple TV+, mais force est de constater que le revival de la série culte ne se montre pas à la hauteur. Ce troisième épisode ne permet pas de remonter la pente, malgré un sujet qui devrait nous intéresser : les super-héros.

On sait désormais où nous mettons les pieds. Deux épisodes auront suffi à nous faire comprendre que les Amazing Stories à la sauce 2020 n'arriveront jamais à avoir la saveur qu'on attendait. Les arguments fantastiques ne sont pas si surprenants et le ton de la série ne se permet pas de gros écarts. Ce nouvel épisode, titré Dynoman and the Volt, pouvait inverser la tendance en se confrontant au mondes des super-héros.

Le jeune Dylan est fan de comics. Il rêve de devenir un dessinateur reconnu et s'exerce quand il le peut. Au point de fabriquer un costume de Batman qui lui servira pour le prochain Halloween. Quand le grand-père de Dylan, toujours ronchon, reçoit une bague commandée lorsqu'il était plus jeune, la surprise est de mise. Une fois au doigt, il va se découvrir des super-pouvoirs. Son petit-fils, impressionné, va essayer d'enfin nouer une relation avec lui.

Dynoman and the Volt est, jusqu'ici, l'épisode d'Amazing Stories qui a le plus cette tonalité Amblin. Pour son rattachement à la culture des comics et dans la description de ce jeune héros qui s'évade dans ces histoires imaginaires au lieu d'essayer de se faire des amis. On détecte des marqueurs qui évoquent le style de Steven Spielberg, ou ce cinéma des années 80 dans lequel des enfants se retrouvaient embarqués dans des aventures extraordinaires. Celle de Dylan l'est mais cet épisode d'Amazing Stories reste à la surface de son sujet et ne cherche jamais à trouver des astuces pour se différencier par rapport à un univers dont on connaît par coeur les codes qui le régissent. Quand Dylan signifie à son grand-père que les comics de son enfance n'ont aucune originalité, on est en droit d'attendre ensuite que l'épisode ne tombe pas dans ce piège et fasse preuve de modernité. Ça ne sera jamais le cas... La déception sera un peu affaiblie grâce au souffle rétro qui irrigue l'épisode. Mais c'est également de la facilité que de se reposer sur cet élément.

Robert Forster sauve les meubles

Arrivés ici, vous aurez compris que cette semaine encore les Amazing Stories échouent à se montrer convaincantes. Dans cette histoire toute gentille, où la famille en ressort grandie et où autre chose que le happy-end n'est pas envisageable, un acteur s'élève : Robert Forster. Détenteur d'une carrière longue comme le bras, il excelle en père démissionnaire et en grand-père à côté de la plaque. Disparu l'année dernière, il signe une dernière apparition qui démontre tout son talent. Quand il laisse passer l'émotion au travers de sa carapace de vieil aigri, on s'aperçoit qu'il avait quelque chose de spécial. Dynoman and the Volt déçoit mais on remercie cet épisode d'exister rien que pour nous avoir permis de profiter encore un peu plus de la présence de Robert Forster.