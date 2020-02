Amazing Stories : un trailer fascinant pour la série Apple de Spielberg

Vous avez aimé ? Partagez :

Les « Amazing Stories » de Steven Spielberg reviennent en 2020, plus de 30 ans après la fin de la série originale. Le réalisateur américain relance la machine du côté d’Apple TV+ et cette anthologie se dévoile dans une première bande-annonce très intrigante.

On ne cessera de répéter que dans la guerre de la SVOD, le nerf de la guerre est les gros noms que réussissent à accrocher les plateformes pour du contenu exclusif. Chacune avance ses arguments (et l’argent) pour convaincre des acteurs, réalisateurs et scénaristes réputés de bosser pour elles afin d’agrémenter leur catalogue avec des titres inédits. Apple l’a compris et s’offre quelques pointures comme M. Night Shyamalan ou Steven Spielberg. Le premier s’est signalé avec Servant, quand le second va nous inviter à replonger dans les Amazing Stories très prochainement.

Cette série d’anthologie lancée dans les années 80 était une sorte d’alternative à La Quatrième Dimension. Elle s’inspirait de magazines éponymes pour raconter plusieurs histoires déconnectées de personnages qui vivaient des aventures extraordinaires. Après deux saisons, le programme a mis la clé sous la porte. Mais les vieux titres ont plus que jamais une chance de s’offrir une cure de jouvence dans ce siècle qui pioche sans gêne dans le passé. Le bon point est que Spielberg est encore là pour superviser cette nouvelle anthologie, ce qui est un gage certain de garantie.

5 nouvelles Amazing Stories arrivent

Une bande-annonce vient d’être dévoilée et elle alterne des images des cinq histoires qui vont composer cette saison. Si Steven Spielberg n’est pas à la réalisation, on sent quand même que le projet est sous son influence. Les différentes intrigues ne se dévoilent qu’à moitié mais, du peu qu’on comprend, il devrait être question d’un pilote lancé dans une aventure folle, d’un grand-père qui découvre qu’il détient des pouvoirs avec son petit-fils et d’une relation difficile à définir entre deux jeunes adultes. Le trailer fait son petit effet, avec l’utilisation du thème original qui rappellera quelques bons souvenirs à ceux qui ont connu la série originale.

À la mise en scène, Mark Mylod, Susanna Fogel, Chris Long, Todd Holland et Michael Dinner ont été chargés de s’occuper des cinq segments. Quant au casting, Sasha Lane, Victoria Pedretti, Dylan O’Brien, Robert Forster et Josh Holloway sont quelques-uns des acteurs qui vont donner corps à ces histoires.

Amazing Stories sera lancée sur Apple TV+ le 6 mars prochain.