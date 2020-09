Amazon annonce un documentaire événement sur Mylène Farmer

La plateforme de streaming d'Amazon proposera un documentaire inédit baptisé "Mylène Farmer, l’Ultime Création". Focus sur cette série en trois parties qui suivra la chanteuse durant sa dernière tournée.

Mylène Farmer, l’Ultime Création : de quoi ça parle ?

De son vrai nom Mylène Jeanne Gautier, la star franco-canadienne est l'une des artistes féminines les plus renommées au monde. Découverte avec le morceau Maman a tort il y a plus de trente ans, Mylène Farmer est un personnage à part. Son univers peut être qualifié d'atypique, mêlant textes riches, clips ouvragés et concerts stylisés !

Avec plus de 30 millions de disques vendus, Mylène Farmer n'est pas à prendre à la légère ! Icône de la scène musicale française, l'auteure-interprète de Libertine ou Sans Contrefaçon avait fait un retour remarqué sur scène en 2019. C'est justement cette mini-tournée de neuf concerts dans la plus grande salle d'Europe, Paris La Défense Arena, que nous suivrons tout au long d'un documentaire proposé prochainement par Amazon et dont un teaser est disponible en une d'article.

Au fil de trois épisodes, Mylène Farmer, en voix-off pour l'occasion, racontera de quelle manière et avec qui elle a conçu cet ambitieux show. C'est d'ailleurs la toute première fois que la chanteuse se livre à un tel exercice et accepte de dévoiler son processus créatif. Le programme documentaire se place donc comme un conte immersif dans l'univers de Farmer, de la construction du spectacle au dernier rendez-vous avec le public. C'est Mathieu Spadaro, réalisateur de pubs, fictions, clips et captations qui a tourné les trois volets de Mylène Farmer, l'Ultime Création.

Une artiste touche-à-tout

Si Mylène Farmer, l’Ultime Création est un projet documentaire, la chanteuse a déjà prêté ses traits comme son timbre à la fiction. C'est avec Luc Besson qu'elle fait ses premiers pas à l'écran en 1983. Plus tard, elle retrouve ce dernier et officie comme voix-off de Sélénia pour Arthur et les Minimoys ainsi que ses deux suites.

En 2018, la star tourne pour Pascal Laugier (qui réalise également son clip de City of Love), cinéaste particulièrement friand du registre horrifique. Dans Ghostland, Farmer tient le rôle de Pauline qui, après le décès de sa tante, hérite d'une maison et s'y installe avec ses deux filles. Lors de leur toute première nuit dans la demeure, des tueurs pénètrent chez elles. Pauline sauve ses enfants, mais cet incident ne laisse personne indemne, surtout pas les deux sœurs qui deviennent encore plus différentes qu'elles ne l'étaient avant le drame. Des années plus tard, toute la famille est de nouveau réunie dans la fameuse maison, habitée par Pauline et l'une de ses filles. Mais d'inquiétants événements ne tardent pas à survenir... Retrouvez ici notre interview du réalisateur qui évoquait sa collaboration avec Mylène Farmer.

Enfin, en 2019, elle sort Des Larmes, morceau accompagné d'un clip de Marcel Hartmann. Accompagnée du comédien Stanley Weber (Mouche), l'artiste évolue dans un décor en noir et blanc foulé par un loup immaculé.

Mylène Farmer est donc une artiste complète au talent indéniable. A l'aise dans bien des domaines, du grand au petit écran, la star, très attentive à ses fans, leur ouvre les portes de son esprit et de sa sensibilité avec la série documentaire d'Amazon. Mylène Farmer, l’Ultime Création qui sera disponible sur Prime Video à partir du 25 septembre. Vous pourrez dès lors plonger dans ses trois volets alliant passion, musique et intimité !