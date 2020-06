Amazon Prime Video va proposer les intégrales d'X-Files, Malcolm et Glee en juillet

Le confinement a permis de prendre notre dose de séries mais Amazon Prime Vidéo ne relâche pas la pression et va proposer sur sa plateforme l'intégralité des épisodes de "Malcolm", "X-Files" et "Glee". De quoi nous faire hésiter avant de sortir s'exposer sous cette chaleur de plomb.

Amazon Prime Video envoie du lourd en juillet

Le marché des séries est très concurrentiel mais, entres les nouveautés qui sortent sans arrêt, il est parfois bon de revenir aux classiques. Amazon Prime Video va nous en offrir l'opportunité avec la mise en ligne de Glee le 1er juillet, de X-Files : Aux frontières du réel le 7 juillet et de Malcolm le 15 juillet, dans leur intégralité. Il sera ainsi possible de suivre Scully et Mulder dans les 11 saisons existantes, de voir Malcolm et ses proches faire n'importe quoi pendant 7 saisons et de chanter, danser, rire ou s'émouvoir durant 6 saisons en compagnie des étudiants du Glee Club. Un programme riche, qui est complété par d'autres titres, et notamment la diffusion française de Swamp Thing, série DC annulée après une saison encore inédite par chez nous jusqu'à aujourd'hui. Découvrez ci-dessous l'intégralité du programme :

Pourquoi revoir ces séries ?

N'importe quel consommateur de séries, qu'il soit néophyte ou initié, sait de quoi il est question avec ces trois programmes considérés à raison comme cultes. Dans X-Files, c'est davantage des frissons qui vous attendent. Les deux agents du FBI incarnés par Gillian Anderson et David Duchovny occupent leur temps en enquêtant sur des dossiers qui ont un rapport avec le surnaturel. Durant onze saisons, on a vu de tout et la série fonctionne autant pour son irrésistible duo principal que pour son exploration de sujets à la frontière du réel.

Plus rationnelles, Malcolm et Glee sont là pour procurer des good vibes. Chez l'intello incarné par Frankie Muniz, on va de situations improbables en situations improbables. Les membres de la famille du jeune homme trouvent toujours le moyen de se mettre dans des situations loufoques et on rigole autant avec eux que d'eux. Néanmoins, la tendresse qui se dégage de la série et sa folie en font un incontournable dans le genre. Quant à Glee, il faut aimer la chanson pour se plonger dedans. L'une des nombreuses créations à succès de l'incontournable Ryan Murphy suit la constitution d'un groupe de chant dans un lycée, avec des profils éclectiques. On y parle d'handicap, de popularité, de sexualité, des cases dans lesquelles sont enfermées les adolescents. La série reste moderne, dynamique, enjouée et capable d'aborder des thèmes forts.