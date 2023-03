American Born Chinese : le casting d'Everything Everywhere All at Once réuni dans le teaser

Juste après le succès aux Oscars de "Everything Everywhere All at Once", Disney+ dévoile un nouveau teaser de "American Born Chinese" avec notamment au casting Michelle Yeoh et Ke Huy Quan et Stephanie Hsu.

Everything Everywhere All at Once, un succès à tous les niveaux

Everything Everywhere All at Once aura été la très grande surprise de l'année dernière. Sorti le 25 mars 2022 (le 28 juin en France), le film a cartonné dans les salles américaines, récoltant plus de 73 millions de dollars de recettes rien qu'aux Etats-Unis. Un score inattendu pour un film indé produit par A24 avec un budget 25 millions de dollars. Il faut dire que le long-métrage des Daniels (Daniel Scheinert et Daniel Kwan) a amené une vraie bouffée d'air frais.

Cette comédie dramatique qui touche à la science-fiction met en scène une femme sino-américaine en conflit avec sa fille et l'administration américaine. Alors qu'elle se sent de plus en plus dépassée, elle découvre que sa vie est connectée à une multitude d'autres vies qu'elle aurait pu avoir. Un véritable multivers qui menace d'être détruit si elle n'intervient pas.

Allant piocher dans différentes influences (principalement Matrix), Everything Everywhere All at Once permet à ses réalisateurs de s'éclater visuellement. Et cela a donc convaincu le public, mais pas que. Près d'un an après sa sortie, le film a remporté sept Oscars dont les prestigieux Meilleur film et Meilleure réalisation. Le casting a également été récompensé avec l'Oscar de la Meilleure actrice pour Michelle Yeoh, celui du Meilleur acteur dans un second rôle pour Ke Huy Quan et celui de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Jamie Lee Curtis.

American Born Chinese : l'influence déjà notable des Daniels ?

Disney+ semble vouloir surfer sur le succès d'Everything Everywhere All at Once avec American Born Chinese. Pour cette prochaine série, la plateforme de streaming a eu la bonne idée de réunir une bonne partie du casting du long-métrage des Daniels avec Michelle Yeoh et Ke Huy Quan, ainsi que Stephanie Hsu (qui joue la fille de Michelle Yeoh dans le film). Tous les trois se montrent dans un nouveau teaser (en une d'article). Une vidéo qui lorgne très clairement du côté d'Everything Everywhere All at Once avec des changements d'époque qui se font en un claquement de doigts et des combats qui rendent hommage aux arts martiaux chinois.

American Born Chinese ©Disney+

Dans la série, on suivra Jin Wang, un adolescent lambda interprété par Ben Wang. Sa rencontre avec un nouvel étudiant étranger va bouleverser sa vie. À partir de là, plusieurs mondes vont entrer en collision. Et Jin se retrouvera au milieu d'une bataille entre des dieux de la mythologie chinoise.

American Born Chinese est réalisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) et sera disponible sur Disney+ à partir du 24 mai.