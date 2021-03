American Crime Story : on connait l'actrice qui incarnera Hillary Clinton

La troisième saison de "American Crime Story" reviendra sur l'affaire Lewinsky. Une comédienne de la série "Les Soprano" incarnera Hillary Clinton. On vous en dit plus !

American Crime Story : quand le crime paie

Ryan Murphy est un des plus grands créateurs et producteurs de la télévision américaine depuis maintenant plus de 20 ans. Le producteur/réalisateur/scénariste a créé plusieurs des séries les plus marquantes du petit écran depuis 2003, comme Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, ou Feud. En contrat avec Netflix depuis 2017, il a développé pour le service de streaming des séries comme Hollywood, Ratched et The Politician. Il est toutefois toujours attaché à certains de ses projets qui sont diffusés sur des chaînes plus traditionnelles comme FX. C'est sur ce network qu'est diffusé American Crime Story depuis 2016. Cette série anthologique revient sur des affaires criminelles qui ont secoué l'Amérique.

American Crime Story ©FX

La première saison s'attaquait au procès pour meurtre ultra-médiatisé du footballeur américain O.J. Simpson. La deuxième revenait sur l'assassinat du couturier italien Gianni Versace par le tueur à gages Andrew Cunanan. La troisième à venir parlera de ce que l'on a appelé à l'époque L'Affaire Lewinsky. Sous-titrée Impeachment, la saison se penchera sur l'affaire d'adultère qui éclaboussa Bill Clinton en 1998. On connaît aujourd'hui la future interprète de sa femme Hillary.

De la mafia à la Maison Blanche

Selon nos confrères de Collider, c'est en effet Edie Falco qui a été choisie pour incarner Hillary Clinton dans la prochaine saison de American Crime Story. L'actrice est connue pour avoir interprété Carmela, la femme de Tony dans la série culte Les Soprano. Elle a également joué une infirmière sur la tangente dans Nurse Jackie. Les deux rôles lui ont valu Golden Globes et Emmy Awards.

Carmela Soprano (Edie Falco) - The Soprano ©HBO

Autour d'elle, Clive Owen sera Bill Clinton et Beanie Feldstein prêtera ses traits à Monica Lewinsky. Fidèle de Ryan Murphy, Sarah Paulson sera Linda Tripp, républicaine et ennemie du président qui avait enregistré les confidences de Lewinsky.

Le tournage de cette nouvelle saison de American Crime Story commencera sous peu pour une diffusion probable en fin d'année.