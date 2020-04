American Crime Story : Ryan Murphy parle de l'avenir et de la saison avortée

En parallèle de la populaire série d'horreur, Ryan Murphy a décliné sa formule d'anthologie avec une autre création au sujet d'affaires judiciaires. "American Crime Story" reviendra pour une troisième saison qui parlera du retentissant scandale Monica Lewinsky.

Quand American Horror Story avance à une vitesse folle en débitant les saisons sans arrêt, son pendant judiciaire, American Crime Story, prend plus de temps. Seules deux histoires ont été traitées, d'une part l'affaire O. J. Simpson et, de l'autre, l'assassinat de Gianni Versace. Pour la troisième saison, le sujet devait être les conséquences de l'ouragan Katrina - ce qui était déjà prévu pour la saison 2. Face à des problèmes de conception et un budget qui était jugé trop imposant, Ryan Murphy et son équipe ont changé de direction. La nouveau thème est tout aussi passionnant puisqu'il sera question de l'affaire Lewinsky qui a ébranlé la Maison Blanche sous l'ère Bill Clinton. C'est Beanie Feldstein qui a été prise pour incarner la stagiaire au centre du scandale, quand Clive Owen fera un nouveau détour par le petit écran pour prêter ses traits à l'ancien président des USA.

American Crime Story fait une croix sur Katrina

Lors d'une interview chez Collider pour causer de sa série Netflix Hollywood, Ryan Murphy est revenu sur l'avortement de la saison Katrina :

C'était tout simplement trop ample et trop cher. Je ne pense pas que nous allons le faire. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires criminelles différentes en préparation, mais c'est une série très difficile.

Ce dossier devrait être enterré pour de bon alors qu'il y avait un gros potentiel. On peut donc se focaliser entièrement sur ce qui est à venir, avec l'assurance que d'autres scénarios intéressants pourront voir le jour. Dans le reste de l'interview, Murphy évoque cette troisième saison intitulée Impeachment en faisant un parallèle avec la première. Selon lui, le personnage de Linda Tripp, qui peut être assez facilement détesté pour avoir divulgué les enregistrements Lewinsky/Clinton, aura un parcours à la Marcia Clark dans l'affaire O.J. Simpson.

Ryan Murphy vante notamment des scripts qui seraient "fantastiques" et précise qu'ils ne sont pas pressés de passer au tournage, qui ne devrait commencer que quand tout sera vraiment au point.

L'écriture est très difficile sur ces shows parce que vous devez écrire sur quelque chose de, je pense, très américain et profond. Cette série a un coeur social très fort. Vous devez bien faire les choses.

Tout ça pour dire que, si ça s'annonce fort prometteur, aucune date de sortie n'est encore prévue et ce n'est pas demain la veille qu'on en saura plus. Il faudra sûrement attendre au minimum 2021 pour la découvrir.