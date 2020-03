American Gigolo : une série reboot avec Jon Bernthal

Jon Bernthal sera un escort pour Showtime ! L’adaptation du film "American Gigolo" avec Richard Gere va bien voir le jour avec un pilote commandé par la chaîne.

Un pilote pour la série American Gigolo a enfin été commandé ! Le reboot du film à succès sera bien diffusée sur Showtime et Jon Bernthal aura le premier rôle. Après avoir incarné Shane dans The Walking Dead et le Punisher dans la série du même nom sur Netflix (la série a été annulée après deux saisons), c’est en quelque sorte le grand retour de Jon Bernthal à la télévision. L’acteur de 43 ans a plus récemment fait une apparition dans Unbreakable Kimmy Schmidt et a joué dans Le Mans 66.

Une série qui revient de loin

La route a été longue pour qu’un pilote d’American Gigolo soit commandé. Le projet était en effet dans les tiroirs de Showtime depuis 2014 et était même en développement en 2016 selon Deadline, mais n’avait pas encore vu le jour. Le pilot sera écrit et réalisé par David Hollander. Le showrunner de Ray Donovan revient donc sur Showtime peu de temps après l’annulation de sa série. American Gigolo sera produit en partie par Jerry Bruckheimer, qui avait aussi produit le film en 1980.

Le film American Gigolo raconte l’histoire d’un homme escort accusé du meurtre d’une de ses clientes. Il pense être victime d’une machination et sera alors prêt à tout pour prouver son innocence. Ce film avait révélé l’acteur Richard Gere au grand public à l’époque. Quarante ans après, la série a été réimaginée pour être plus pertinente en 2020. Nous retrouvons donc Julian Kane, toujours à Los Angeles, 18 ans après avoir été arrêté pour meurtre. Il a maintenant pour mission de trouver qui l’a envoyé en prison et de retrouver Michelle, la femme qu’il a toujours aimée.

Le co-président de Showtime Gary Levine a commenté la possible arrivée de l'adaptation sur la chaîne.

American Gigolo aura tout le style sur lequel le public compte, mais offrira aussi un regard et un commentaire sur l’état des relations amoureuses et sexuelles en 2020. Nous avons assemblé une équipe de choc pour adapter ce film culte en une série Showtime avec le talent et le charisme de Jon Bernthal, la réalisation extraordinaire de David Hollander, le légendaire Jerry Bruckheimer et le studio Paramount.

Vous pourrez retrouvez le pilote d'American Gigolo sur Showtime, à une date qui reste à préciser.