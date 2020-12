American Gods (Prime Video) : les dieux se déchaînent dans le trailer de la saison 3

Les dieux n'ont pas fini de remuer ciel et terre pour la domination du monde dans la bande-annonce de la troisième saison de "American Gods", à découvrir dès le 11 janvier 2021 sur Prime Video.

American Gods : les dieux ont fait leur temps

American Gods est au départ un roman de Neil Gaiman. L'auteur anglais y imagine un monde dans lequel les anciens dieux, faute d'adeptes, perdent peu à peu de leur puissance au profit de nouveaux nés des obsessions du peuple d'aujourd'hui. Ces nouvelles divinités glorifient les médias, la célébrité, la technologie et les drogues. Le livre a été adapté en série télé diffusée sur Starz depuis 2017. En France, la série est disponible sur Amazon Prime Video.

American Gods ©Starz

Elle commence avec la sortie de prison de Shadow Moon (Ricky Whittle). Il rencontre très rapidement le mystérieux Mr. Wednesday (Ian McShane), un arnaqueur qui l’engage en tant que garde du corps. Plus qu'un malfrat, son nouvel employeur est en réalité un des anciens dieux qui se lance dans une mission désespérée : réunir les dieux oubliés en prévision de la guerre qui se prépare contre les nouveaux. Ces derniers sont menés par le sans pitié Mr. World (Crispin Glover).

American Gods est une série stylisée qui mélange réalité et mondes fantasmés. Les effets spéciaux y vont bon train dans le déferlement lumineux et les chorégraphies des combats ne font pas dans la dentelle. Quand les êtres les plus puissants au monde en viennent aux mains, ce n'est pas pour rigoler et les coups laissent des traces.

Après les départs des showrunners Bryan Fuller et Michael Green après la saison 1 et de Jesse Alexander à la fin de la saison 2, c'est au tour de Charles H. Eglee (The Walking Dead) de tenir les rennes de la série pour cette troisième flambée qui s'annonce en vidéo avec la bande-annonce à découvrir en tête d'article.

Nouveau départ ?

On découvre, dans le trailer, un Shadow un peu perdu dans ​​la petite ville enneigée de Lakeside dans le Wisconsin. Il s'y cache sous le nom de Mike Ainsel, essayant de rester hors du radar des dieux. Il sait maintenant qu'il est le fils d'Odin, qui se cachait sous le nom de Mr. Wednesday. Loin du tumulte, il tente de refaire sa vie tout en réfléchissant à son nouveau statut de dieu. Le calme ne dure finalement jamais longtemps, et il découvre un sombre secret. Il rencontrera sur place Ann-Marie Hinzelmann (Julia Sweeney), maire de la ville et propriétaire d'une boutique réputée pour ses appâts pour la pêche.

American Gods ©Starz

Dans la liste des nouveaux venus, nous découvrirons également le culte Danny Trejo qui incarnera une des nombreuses formes de Mr. World. Autre grand nom des séries télé à intégrer le casting, Iwan Rheon, mythique Ramsay Bolton dans Game of Thrones, sera Liam Doyle. Le personnage est un leprechaun, comme Mad Sweeney, décrit comme joyeux et charmant. Marilyn Manson sera également de la partie dans le rôle de Johan Wengren, leader assoiffé de sang du groupe de death metal Blood Death.

Autre ajout du côté féminin, Ashley Reyes sera Cordelia, une adolescente rebelle qui a stoppé ses études et travaille pour Mr. Wednesday. Enfin, et ce n'est pas la moindre des additions, l'adorable Blythe Danner prêtera ses traits à la déesse grecque Déméter. Il se murmure qu'elle et Mr. Wednesday auraient même quelques souvenirs en commun.

La saison 3 d'American Gods débutera en France sur Amazon Prime Vidéo dès le 11 janvier 2021 en US+24. Les deux premières saisons y sont d'ores et déjà disponibles.