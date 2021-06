American Horror Stories : premier trailer pour le spin-off d’American Horror Story

Alors que la dixième saison de « American Horror Story » est très prochainement attendue, le premier trailer de son spin-off se dévoile enfin. Une bande-annonce particulièrement énigmatique, et bourrée de références à sa série-mère.

The Ryan Murphy Show

Quand on parle des grands showrunners de la télévision américaine, on ne peut penser qu’à Ryan Murphy. En effet, ce dernier règne au sommet de nombreuses séries qu’il a, soit créées, soit produites. American Horror Story est, bien évidemment, l’une d’entre elles. Lancée en 2011, cette série horrifique a relancé le format anthologique qui n’était plus aussi vendeur les années précédentes. Aujourd’hui, de nombreux shows se sont inspirés d'American Horror Story et ont également obtenu un grand succès. On pense notamment à l’anthologie The Haunting of.

Bien qu’AHS soit toujours la série phare de la chaîne FX, Ryan Murphy sait que son concept commence à s’essouffler. Il a donc mis en chantier un spin-off intitulé American Horror Stories, qui voit une intrigue différente sur chaque épisode (et non pas sur chaque saison, comme c’est le cas pour sa série-mère), à la manière de Black Mirror ou bien encore Les Contes de la Crypte. De plus, la série dérivée pourrait faire appel à ses acteurs récurrents d’American Story tels que Sarah Paulson et Evan Peters.

Clins d’œil à AHS

Ce premier trailer ne nous dit pas grand-chose sur les différentes intrigues qui nous attendent. Toutefois, les références à American Horror Story sont bel et bien présentes. Cela se voit d’ailleurs dans la bande-annonce puisqu'on retrouve la Murder House, lieu macabre de la première saison de l’anthologie. Également, ce teaser montre un personnage féminin entièrement recouvert d’une combinaison noire en caoutchouc, ce qui rappelle la tenue portée par l’un des personnages dans cette même saison. Le reste du trailer nous fait découvrir brièvement divers personnages et créatures bizarres qui devraient une nouvelle fois effrayer les téléspectateurs.

American Horror Stories ©FX

En ce qui concerne le casting, il s’est récemment dévoilé avec la présence de Kevin McHale (Glee), Dyllón Burnside (Pose), Charles Melton (Riverdale) et Nico Greetham (The Prom).

American Horror Stories fera ses débuts le 15 juillet. Une belle mise en bouche avant la dixième saison d’American Horror Story qui sera diffusée le 25 août.