American Horror Story : le titre et des nouvelles infos sur la saison 10

Retardée comme tant d'autres séries, la saison 10 de "American Horror Story" doit arriver cette année, en plus d'un spin-off. On en sait désormais plus sur elle avec un titre ainsi que des nouvelles informations étonnantes.

American Horror Story passe le cap des 10 saisons

Les fans d'American Horror Story sont condamnés à une attente prolongée avant de découvrir la dixième saison. La série anthologique de Ryan Murphy aurait pu arriver plus tôt sans la pandémie. Le tournage est actuellement en cours mais on reste néanmoins dans l'incertitude par rapport à ce qui nous attend. Les informations sont maigres, si l'on excepte tout ce que l'on sait sur le prestigieux casting convoqué. Les habituelles stars Sarah Paulson et Evan Peters seront présentes, avec des seconds couteaux déjà vus dans d'autres saisons (Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter). Soulignons aussi la présence de Macaulay Culkin, l'ancienne star de Maman, j'ai raté l'avion.

Un titre et un concept surprenant

Ryan Murphy nous en dit plus sur la prochaine saison avec une nouvelle vidéo teintée de mystère dévoilée sur son compte Instagram. On apprend ainsi que cette fournée à venir sera titrée American Horror Story: Double Feature. Et comme il l'indique, nous aurons deux histoires pour le prix d'une. Une nouveauté dans le cadre de l'anthologie. Jusqu'ici, chaque saison racontait une unique histoire indépendante. Pour le symbolique cap de la dixième, un nouveau modèle est adopté afin de régaler les fans.

Toujours dans le teaser, il est précisé qu'une histoire sera à propos de la mer et l'autre à propos du sable. Des indices mystérieux, qui rejoignent les précédents. Nous avions déjà compris que le monde maritime allait avoir son importance. Reste à savoir comment tout va s'articuler. Les mêmes personnages seront-ils concernés par les deux histoires ? Comment les deux trames vont-elles être racontées l'une par rapport à l'autre ? Et surtout, quel sera l'argument horrifique ? On sait que Ryan Murphy aime jouer avec les fans d'American Horror Story et distiller des indices pour alimenter des spéculations. Il faudra attendre pour connaître plus distinctement le sujet de cette saison.

American Horror Story ©AMC

American Horror Story continuera après cette saison 10 car le créateur a signé pour trois salves supplémentaires. Ajoutons, en plus, que le spin-off American Horror Stories aura pour principe de raconter une histoire par épisode. Là aussi, des têtes connues ont répondu à l'appel de Ryan Murphy. Les dates d'arrivée sur nos écrans des deux séries sont encore à définir.