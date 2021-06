American Horror Story : quelle saison Sarah Paulson a-t-elle détestée ?

Depuis son lancement en 2011, « American Horror Story » a toujours pu compter sur son actrice phare : Sarah Paulson. En effet, excepté la saison 9, la comédienne a joué dans toutes les saisons d’« American Horror Story ». Et il y’en a une, en particulier, qu’elle n’a pas porté dans son cœur.

De la télévision à Hollywood

Si elle est aujourd’hui l’une des actrices les plus populaires du petit écran grâce à American Horror Story, Sarah Paulson revient de très loin. En effet, la comédienne a accumulé les échecs télévisuels, apparaissant brièvement dans quelques shows ou jouant dans des séries rapidement annulées. Malgré son talent indéniable, l’actrice ne perce toujours pas.

Entre temps, elle fait la rencontre en 2003 de Ryan Murphy qui la fait jouer dans un épisode de Nip/Tuck. Cinq ans plus tard, le showrunner lui donne un rôle dans sa nouvelle série, Pretty/Handsome. Seulement, le show n’est pas commandé. Ce n’est pourtant que partie remise puisqu’en 2011, Murphy l'engage dans la première saison d’American Horror Story. Grâce au succès de la série, la carrière de Sarah Paulson est enfin lancée.

Étant donné qu’AHS est une anthologie, l’actrice est revenue dans chaque saison pour jouer un rôle différent. Qu’elle soit médium, journaliste, sorcière, sœur siamoise ou junkie, la comédienne crève l’écran à chaque fois. En effet, ses performances intenses sont régulièrement saluées, ce qui fait d’elle l’une des actrices phares du show depuis ses débuts (avec Evan Peters). Devenue l’une des comédiennes privilégiées de Ryan Murphy, elle collabore de nouveau avec lui, sur ses séries suivantes : American Crime Story (pour lequel elle reçoit un Golden Globe), Feud ou bien encore Ratched. De même, sa notoriété télévisuelle lui permet de participer à des projets cinématographiques importants tels que Pentagon Papers, Oceans’8 ou bien encore Glass.

Une saison à oublier, selon Sarah Paulson

Désormais coproductrice d’American Horror Story (elle devrait même réaliser certains épisodes de son spin-off American Horror Stories), Sarah Paulson est une fine connaisseuse de la série. Et bien qu’elle soit une fan absolue du show, il y a une saison qu’elle ne supporte pas : la saison 6. Intitulée Roanoke, cette 6e saison voit ainsi l’actrice jouer trois personnages différents. Si cette saison 6 était quelque peu innovante avec son discours méta et sa dénonciation des dérives de la télé-réalité, elle n’a pas été la préférée des fans.

American Horror Story ©FX

Et ce n’est pas non plus le cas pour Sarah Paulson, qui est revenue sur sa participation dans Roanoke lors d’un entretien accordé au podcast Awards Chatter du magazine The Hollywood Reporter :

Je n'aime pas cette saison. Je sais que les gens vont se fâcher contre moi pour avoir dit cela, mais ce fut le premier projet que j’ai rejoint, après avoir terminé de jouer Marcia Clark dans American Crime Story. J’ai été tellement déçue par toute l’expérience, car j’avais l’impression d’être entrée dans un nouvel endroit à l’intérieur de moi-même en termes de ce que je pensais possible, et en termes de ce que je pourrais être prête à faire. Je me suis sentie piégée par mes responsabilités et mes obligations contractuelles de faire American Horror Story (…) Autant, c’est ma maison et je l’ai toujours aimée, autant c’était la première fois que j’aurais aimé pouvoir aller voir Ryan pour lui dire : « S’il te plaît, laisse-moi passer mon tour pour cette fois. »

On retrouvera Sarah Paulson dans la dixième saison d’American Horror Story intitulée Double Feature, qui débutera le 25 août sur FX.