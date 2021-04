American Horror Story S10 : Evan Peters va reprendre un rôle culte

La saison 10 de "American Horror Story" reste très secrète pour le moment. Une nouvelle photo du tournage va provoquer de l'excitation chez les fans car Evan Peters serait en train de reprendre l'un de ses rôles cultes dans la série.

American Horror Story : une saison 10 en préparation

La passe de 10 pour American Horror Story. L'anthologie culte de Ryan Murphy continue de s'étendre et compte faire l'événement avec cette nouvelle saison. Sous-titrée Double Feature, elle va avoir pour particularité de suivre deux histoires en même temps. On ne sait pas encore comment tout va s'emboîter et quel sera le grand thème qui donnera une ligne directrice à l'ensemble. Il faudra attendre pour en savoir plus mais les fans peuvent nourrir de grands espoirs. Après une saison 9 dans laquelle les principales têtes d'affiche n'étaient pas de la partie, Ryan Murphy a convaincu les vétérans de revenir. C'est ainsi que Sarah Paulson et Evan Peters vont être au casting, rejoints par d'autres habitués (Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter) et par Macaulay Culkin et Paris Jackson, qui pénètrent pour la première fois dans l'univers American Horror Story. Aucune date ne diffusion n'est annoncée pour le moment.

Le retour d'un personnage culte

Les informations concrètes sur la saison 10 sont rares et, comme souvent avec la série, les fans sont dans la spéculation. Ils vont cependant se réjouir d'apprendre une nouvelle inattendue concernant le rôle tenu par Evan Peters. Le compte Instragram ASH.doublefeature vient de publier une image du plateau sur laquelle on voit l'acteur dans une tenue qui nous rappelle quelque chose. On dirait bien que l'acteur va revenir en tant que Tate Langdon si l'on en croit son look. Le pull a rayures, le jean, les Converse et la coupe de cheveux sont les mêmes.

Si le retour du personnage se confirme, c'est une indication sur le fait que cette histoire sera liée à la première saison. C'est à cette occasion que le public l'a découvert. Cet adolescent dérangé dans sa tête avait causé une tuerie dans un lycée, avant de mourir. Son esprit est ensuite resté coincé dans la Murder House. Il était ensuite réapparu dans la saison 8 le temps d'un épisode. On se demande vraiment comment il pourrait figurer dans Double Feature après sa mort. À moins que la saison ne se passe avant les événements de Murder House ? Cette photo va sans aucun doute relancer les théories.