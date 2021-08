American Horror Story saison 10 : deux premiers épisodes prometteurs

La série d’anthologie "American Horror Story" revient pour une dixième saison. Après le visionnage des deux premiers épisodes, voici nos impressions. Article garanti sans spoiler.

Meurtres sur la côte Est

Presque deux ans après la diffusion de la dernière saison, American Horror Story revient enfin sur nos écrans pour une dixième saison. Intitulée Double Feature, en hommage à la tradition du double programme, cette saison sera coupée en deux. Si la deuxième partie se concentrera sur une histoire d’aliens, la première introduit des monstres assoiffés de sang.

Harry (Finn Wittrock), Doris (Lily Rabe) et leur fille Alma (Ryan Kiera Armstrong) quittent New York pour le calme d’une petite ville de la côte Est, Provincetown, le temps d’un hiver. Mais la petite ville portuaire n’est pas aussi calme qu’elle en a l’air puisque, dès leur arrivée, ils vont affronter la mort. Des hommes désarticulés rôdent dans la ville tels des charognards.

American Horror Story ©FX

Le casting des précédentes saisons revient évidemment pour cette dixième saison. En plus de Finn Wittrock et Lily Rabe, on retrouve aussi Evan Peters, Sarah Paulson et Frances Conroy, tous les trois absents de la dernière saison d'AHS. D’autres acteurs de l’univers de Ryan Murphy et Brad Falchuk sont à l’affiche comme Cody Fern, Leslie Grossman ou encore Adina Porter. On retrouvera également des nouvelles têtes dont Macaulay Culkin et Chad Michaels.

Syndrome de la page blanche

Le père de famille a choisi de s’éloigner de l'effervescence new yorkaise pour écrire un scénario. Malheureusement, même à plus de trois cents kilomètres de New York, il fait face au syndrome de la page blanche. Sa panne d’inspiration rappelle celle de Jack Torrance dans le film de Stanley Kubrick, Shining. Quand il commence à boire et à prendre ses distances avec sa famille, on s’imagine qu’il va sombrer dans la folie. Mais c’est un autre type de folie qui va ronger l'artiste, une folie plus… Sanguinaire. Sans trop en révéler, disons que ce n’est pas l’inspiration qui lui manquera après quelques jours à Provincetown.

La saison de trop ?

Après dix saisons et dix idées originales, American Horror Story : Double Feature nous permettra sans doute de constater si l’imagination des créateurs s'est aussi épuisée. Si ce concept de double programme est nouveau, on se demande pourquoi Ryan Murphy et Brad Falchuk ont fait ce choix. Par manque d'idées ? Par peur de lasser le spectateur avec dix épisodes sur un même thème ? Les prochains épisodes seront décisifs. On constate tout de même des ressemblances avec les saisons précédentes, notamment avec la première. A l’instar de Murder House (diffusée en 2011), la famille emménage dans une nouvelle et étrange maison, des locaux effrayants, une histoire de bébé sacrifié... L’histoire semble se répéter.

Evan Peters - American Horror Story ©FX

Sans oublier que le spin-off American Horror Stories, prévu en septembre, présentera une nouvelle intrigue à chaque épisode. Espérons que les deux créateurs ne noient pas les spectateurs entre toutes ces histoires différentes.

AHS saison 10 : ce qu’on attend de la suite

Après le visionnage des deux premiers épisodes, on attend surtout les monstres marins promis. En effet, les créatures semblent pour le moment être des monstres terrestres. Le générique, toujours très intrigant, se penche du côté de l’eau. On y voit l’écume, des phares, un poisson en décomposition, des éléments qui indiquent une menace venue des abysses.

American Horror Story est disponible sur Canal+Séries à partir du 26 août. Ci-dessus la bande-annonce.