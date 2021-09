American Horror Story : une star pourrait quitter la série après la saison 10

La saison 10 de "American Horror Story" pourrait marquer la fin d'une ère dans l'histoire dans la série. Malgré un prolongement de trois saisons, une des stars du programme jette un doute sur son avenir et avoue qu'elle pourrait quitter le navire.

American Horror Story frappe fort avec sa saison 10

La saison 9 d'American Horror Story a pu décevoir les habitués à cause d'un casting revu à la baisse. Nous étions habitués depuis le début à voir les stars récurrentes revenir dans des rôles différents. Mais cette fois, pas de Sarah Paulson et Evan Peters, qui sont les deux têtes principales du show horrifique. Leur absence pouvait laisser craindre une sorte de début de perte de vitesse.

Heureusement, la saison 10, qui vient de commencer, a montré que la création de Ryan Murphy en avait encore sous la semelle. Avec un casting qui en jette et un ambitieux concept de saison scindée en deux parties, il semble désormais évident que la série a encore quelques beaux jours devant elle. Elle a d'ailleurs été prolongée de trois saisons supplémentaires. Une bonne nouvelle pour les suiveurs assidus mais il se pourrait qu'il faille se passer d'une habituée dès la prochaine salve d'épisodes.

Wilhemina Venable (Sarah Paulson) - American Horror Story ©FX

Sarah Paulson sur le départ ?

En interview chez Us, Sarah Paulson a avoué qu'elle pourrait ne pas continuer l'aventure American Horror Story après cette saison 10 :

C'est la première fois en trois ans que je ne sais pas. Je pense que c'est ma dernière saison d'Horror Story, probablement. Je veux dire, je ne sais pas.

Une déclaration qu'il faut tempérer car on voit mal comment Ryan Murphy pourrait se passer de ses services. On sait que les deux ont une relation artistique privilégiée. Sarah Paulson se retrouve très souvent dans les séries qu'il invente. Elle a détenu le rôle principal de Ratched et a tourné dans American Crime Story. Il semble peu probable que Ryan Murphy ne lui propose pas une nouvelle apparition dans American Horror Story à l'avenir. De plus, elle ne dit pas qu'elle ne veut pas revenir, mais simplement qu'elle ne sait juste pas de quoi l'avenir sera fait. Pour le moment, en l'absence de confirmation de sa présence dans une prochaine saison, on peut se dire qu'elle risque de quitter le show. Une perte qui serait lourde à digérer et à laquelle il faut quand même un peu se préparer, au cas où.