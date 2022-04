Anatomie d'un scandale : c'est quoi cette nouvelle série du créateur de "Big Little Lies" ?

Et si la personne avec qui l'on partage sa vie cachait un terrible secret ? C'est la question que se pose le personnage de Sophie dans "Anatomie d'un scandale", la nouvelle série pilotée par David E. Kelley disponible sur Netflix dès le 15 avril.

Anatomie d'un scandale : un couple en pleine tempête

David E. Kelley est un nom reconnu dans le monde du petit écran. Parmi ses créations les plus populaires, on se souvient tous d'Ally McBeal et plus récemment de Big Little Lies avec son casting de luxe. Le voilà de retour en 2022, sur Netflix cette fois, avec Anatomie d'un scandale, une co-création en compagnie de Melissa James Gibson. Comme il l'a déjà fait par le passé, David E. Kelley travaille sur une adaptation d'une œuvre littéraire. Plus précisément, celle du livre éponyme écrit par Sarah Vaughn.

Le scénario en reprend donc les principales lignes, en racontant les déboires de James et Sophie Witehouse. Ce couple guindé de la haute société britannique est perturbé par un scandale qui présente James comme le coupable dans une affaire de viol. Malgré sa richesse, l'homme peut voir son existence basculer en cas d'issue défavorable. Kate, une avocate, décroche l'affaire et a pour ambition de le faire tomber. Cependant, elle se frotte ici à une personnalité avec de l'influence et une grande réputation. Quant à Sophie, elle assiste médusée à ces événements, prise au cœur d'une tempête médiatique. L'homme qu'elle aime lui cache-t-il des choses ? Jusqu'où sera-t-elle prête à l'épauler ?

Anatomie d'un scandale ©Netflix

Au casting de la série

On retrouve dans Anatomie d'un scandale l'esprit de Big Little Lies, avec des personnages au mode de vie aisé qui ont des secrets inavouables. Pas étonnant que David E. Kelley se soit intéressé à cette histoire. Sienna Miller et Rupert Friend ont été enrôlés pour incarner le couple principal, pendant que Michelle Dockery se glisse dans la peau de l'avocate. Cette belle distribution est à n'en pas douter un atout pour cette série qui va naviguer entre la vie intime et publique du couple central, avec quelques questionnements moraux que l'on imagine intéressants à suivre. Sur ce point, le canevas d'Anatomie d'un scandale peut rappeler des séries récentes comme Défendre Jacob ou Your Honor. Si vous hésitez à vous lancer dans ce programme, la bande-annonce ci-dessous vous fera peut-être changer d'avis.