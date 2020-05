Anatomie d'un scandale : le créateur de Big Little Lies rejoint Netflix

David E. Kelley, créateur de nombreuses séries télévisées bien connues du grand public - dont la fameuse "Big Little Lies" - rejoint Netflix avec un nouveau projet, "Anatomie d'un scandale".

A Hollywood, on ne présente plus David E. Kelley. Ce scénariste et producteur est à l'origine d'un grand nombre de shows à succès. Parmi eux, l'adaptation du roman Big Little Lies, portée par Nicole Kidman et Reese Witherspoon, mais aussi Ally McBeal ou encore Mr.Mercedes. Selon Variety, le prolifique auteur s'apprête donc à rejoindre Netflix, et ce en très bonne compagnie ! A ses côtés, Melissa James Gibson, showrunneuse sur House of Cards et The Americans.

Tous deux embarquent sur la plateforme avec un projet de leur cru, Anatomie d'un scandale. Le duo produira également les six épisodes de cette mini-série. Adapté du best-seller de Sarah Vaughan, le show se définit comme un thriller psychologique. Il y est question d'un scandale sexuel autour du consentement qui vient éclabousser l'élite britannique.

Abus de pouvoir

Le roman oscille entre le drame et le thriller judiciaire. Au cœur de l'intrigue, deux femmes : Sophie, femme au foyer délaissée, et Kate, procureure de son état. James, le mari de la première, un homme politique en vogue, est alors accusé d'un terrible crime. C'est au tribunal qu'il croisera donc le chemin de la fameuse Kate, déterminée à le faire condamner. Une scandaleuse affaire qui forcera Sophie à s'interroger sur son mariage et à travers laquelle Kate pourra exorciser les fantômes de son passé.

Le livre de Sarah Vaughan a été largement salué par la critique. Le Financial Times a notamment souligné la construction méticuleuse de ses trois personnages principaux ainsi que l'intelligence de son histoire qui évite bon nombre d'écueils. De beaux compliments pour cette ancienne journaliste qui a écrit pour The Guardian durant onze ans.

Si l'on ignore pour l'instant qui rejoindra la distribution d'Anatomie d'un scandale, on sait que S.J. Clarkson réalisera les six volets du programme. Cette cinéaste britannique a déjà une filmographie bien remplie. Elle a notamment travaillé sur les séries Collateral, Jessica Jones, Dexter ou encore Vinyl.