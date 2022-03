Anatomie d'un scandale : Netflix dévoile la bande-annonce tendue de sa nouvelle série

Avec la série "Anatomie d'un scandale", Netflix continue d'explorer le thriller politique et judiciaire après "House of Cards". Un programme tiré de l'ouvrage éponyme de Sarah Vaughan, qui se dévoile à travers une bande-annonce.

Justice, politique, et Anatomie d'un scandale

Créée par David E. Kelley et Melissa James Gibson, la série Anatomie d'un scandale arrive très bientôt sur la plateforme de streaming Netflix. Basé sur le livre du même nom de Sarah Vaughan, le show plonge au cœur de la politique britannique.

Le politicien James Whitehouse, interprété par Rupert Friend, est accusé de viol. Les interrogations planent au sein du cocon familial, et la femme du ministre s'interroge sur son mari tout en le soutenant intimement. En parallèle, une avocate cherche à mettre en lumière ce scandale aux multiples secrets.

Dans cette bande-annonce dévoilée par Netflix, Anatomy of Scandal de son titre original ressemble à un thriller psychologique qui questionne un environnement familial perturbé par un terrible événement. La justice est au cœur du sujet, et les mystères autour de l'affaire alimenteront l'intrigue.

Sophie Whitehouse (Sienna Miller) - Anatomie d'un scandale © Netflix

Un casting attirant

Le ton de la série s'annonce dramatique et les premières images tiennent déjà en haleine. On s'attend à une série judiciaire de qualité, étant donné que David E. Kelley et Melissa James Gibson sont aux manettes. Cette dernière fait partie des showrunners de la très réputée House of Cards. David E. Kelley est quant à lui le créateur de The Undoing et le cocréateur de Big Little Lies.

La bande-annonce présente un casting alléchant. Rupert Friend, au centre de la polémique dans la série, est accompagné de Sierra Miller, qui prête ses traits à sa femme Sophie Whitehouse. Michelle Dockery incarne quant à elle l'avocate Kate Woodcroft. On aperçoit même Naomi Scott, révélée grâce au rôle de Jasmine dans l'adaptation live-action à succès d'Aladdin.

Pour découvrir ce beau casting au sein de ce thriller inquiétant, il faut patienter jusqu'au 15 avril, date à laquelle la série sortira sur la plateforme de streaming. Plus qu'un long mois à attendre !