Anatomie d'un scandale : une scène importante a été coupée au montage de la série Netflix

Depuis sa diffusion sur Netflix, la mini-série britannique « Anatomie d’un scandale » passionne les abonnés de la plateforme de streaming. Une séquence majeure n’a toutefois pas été retenue lors du montage final.

Anatomie d’un scandale : une question de consentement

Les fictions tournant autour du sujet du consentement se font de plus en plus nombreuses. Il faut dire que l’affaire Weinstein est encore dans toutes les têtes. Par conséquent, le succès d’une mini-série telle qu’Anatomie d’un scandale ne pouvait guère faire de doute. En effet, depuis son lancement sur Netflix le 15 avril, l’adaptation du roman éponyme de Sarah Vaughan a explosé les 115 millions d'heures de visionnage parmi les abonnés de la plateforme américaine (au moment où nous écrivons ces lignes). C’est bien plus que La Chronique des Bridgerton, autre grand succès de Netflix. Quand on sait que la série a été pensée comme une anthologie et qu’elle pourrait donc connaître une saison 2, on se dit qu’on n'a pas fini d’en entendre parler.

Anatomie d'un scandale ©Netflix

Anatomie d’un Scandale suit durant 6 épisodes une affaire complexe. Celle de James et Sophie Whitehouse, un couple guindé de la haute société britannique qui se retrouve dans l’œil du cyclone. En effet, l’époux est accusé de viol par son assistante. Très vite, l’affaire est rendue publique, entrainant un déchaînement juridique et médiatique sans précédent. À noter qu’Anatomie d’un scandale est porté par un excellent casting avec Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend et Naomi Scott.

Une scène jugée trop encombrante

Tout au long de la série pilotée par David E. Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies), le personnage de Kate (qui accuse de viol James) est montré au travers de flashbacks. Et ce, jusqu’au début du procès. Toutefois, cette mise en scène aurait pu connaître un changement selon son interprète Naomi Scott. En effet, l’actrice, vue dernièrement dans Charlie’s Angels et Aladdin, a déclaré durant son entretien sur Radio Times qu’une séquence montrait sa vie après le verdict prononcé par le jury. Cependant, la production a décidé de la couper au montage :

Cela ne fonctionnait pas. C’est plus puissant de laisser les gens se demander : “Que va-t-il lui arriver après ? ” et dans de nombreux cas, ces victimes sont oubliées donc c’est une question de cohérence.

Le choix est assez vrai lorsqu’on observe de nombreuses affaires au cours desquelles les plaignantes retournent à l’anonymat une fois le procès déroulé. Anatomie d’un scandale illustre donc le malheureux cirque médiatique que prennent souvent les affaires d’agression sexuelle.