Dispo sur Netflix : ce polar coréen très inquiétant va vous captiver

La série "Ancestral", disponible sur Netflix, embarque le spectateur dans une affaire de meurtres et de chamanisme coréen. Un polar efficace, sombre et avec son lot de rebondissements.

Ancestral : enquête policière et chamanisme

Le 19 janvier 2024, Netflix a mis en ligne la série Ancestral, un polar coréen. La plateforme a pour habitude de proposer régulièrement des productions venues de Corée du Sud, et on sait ce pays adepte du genre. Pour autant, le show parvient à sortir du lot en mêlant affaire policière et ambiance de chamanisme coréen. C'est en effet dès les premiers instants qu'on découvre un homme au milieu d'une route qui radote. Il semble soudain pris d'une attaque cardiaque. Mais en parallèle, des images d'une femme en train de réaliser un rituel sont montrées.

Ancestral ©Netflix

À la suite de ce décès, Yoon Seo-ha, une professeure, est appelée pour identifier le corps. Elle apprend ainsi l'existence d'un oncle qu'elle ne connaissait pas. Une fois sur place, elle découvre également qu'elle a hérité d'un cimetière. Un terrain qui va intéresser de nombreuses personnes, et faire ressurgir un homme étrange qui se dit être son demi-frère. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Car si les responsables de la mort de l'oncle de Seo-ha sont rapidement trouvés par la police, un autre meurtre ne tarde pas à avoir lieu. Et en plus de bouleverser la vie de Seo-ha, ces événements vont lui rappeler son sombre passé.

Une série Netflix efficace

Sans être la série la plus originale, Ancestral reste une proposition efficace qui trouve le bon équilibre entre rebondissements et révélations sur le passé des protagonistes. Il n'y a évidemment pas que Seo-ha au centre de la série, mais aussi l'inspecteur Choi Seong-joon, lié à son supérieur Park Sang-min par une tragédie qui remonte à plusieurs années. De plus, l'ambiance proposée par le réalisateur Min Hong-nam fait son effet. Une ambiance sombre, sans aller vers des clichés du genre, avec des scènes tendue qui frôlent parfois l'horreur. Principalement lorsque le demi-frère de Seo-ha est impliqué, ou lorsqu'il est question de chamanisme (la fin de l'épisode 2 est particulièrement angoissante).

Ancestral ©Netflix

Ancestral parvient donc à faire le nécessaire pour captiver durant ses six épisodes. Le casting y est aussi pour beaucoup. Kim Hyun-joo, qui joue l'héroïne, est rapidement empathique, tandis Park Hee-soon, l'interprète de l'inspecteur Seong-joon, convainc par son charisme. Leur retenue à tous les deux permet enfin d'insister sur les rapports humains si particuliers dans la société coréenne.

Ancestral est à découvrir sur Netflix.