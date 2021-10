And Just Like That : HBO dévoile la date de diffusion du revival de Sex and the City

HBO Max a dévoilé un premier teaser de la série revival de "Sex and the City". Baptisée "And Just Like That..." elle sera disponible en décembre prochain. Nous retrouverons Carrie, Charlotte et Miranda à New York, en 2021. Et les dix épisodes promettent une bonne dose de nostalgie.

And Just Like That... arrive le revival de Sex and the City

Pour beaucoup de téléspectateurs, Sex and the City reste une série culte de la fin des années 1990. Diffusée sur HBO de 1998 à 2004, elle suivait les tribulations de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), une jeune célibataire new-yorkaise à la recherche de l'amour. Elle était entourée de ses trois meilleures amies : Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) et l'inénarrable Samantha (Kim Cattrall). En six saisons, la série créée par Darren Star a abordé à travers ses divers personnages des thématiques riches.

Sex and the City © HBO

En 2008 et 2010, Sex and the City a été déclinée en deux longs-métrages. S'ils n'atteignaient pas le niveau d'écriture de la série, ils avaient au moins le mérite de nous donner des nouvelles des personnages. Presque douze ans après, où en sont-ils ? Nous aurons bientôt la réponse avec And Just Like That...

HBO Max dévoile la date de sortie

Annoncée depuis déjà quelques mois, la série And Just Like That... fait office de revival à Sex and the City. En effet, les dix épisodes ont été écrits par Michael Patrick King, le producteur et scénariste historique de la série (et réalisateur des deux films). On retrouvera donc Carrie, Miranda et Charlotte à New York, en 2021, en proie à de nouvelles aventures. À notre grand regret, Samantha ne sera pas de la partie après que Kim Cattrall se soit embrouillée avec Sarah Jessica Parker. La série devra donc trouver une pirouette scénaristique pour justifier son absence.

And Just Like That... © HBO Max

Aux côtés des trois amies, on retrouvera d'autres personnages phares de la série. Ainsi, Mr Big (Chris Noth), Steve Brady (David Eigenberg), Harry Goldenblatt (Evan Handler), Anthony Marentino (Mario Cantone) ou encore Stanford Blatch seront de la partie. Ce dernier était interprété par Willie Garson, qui nous a quittés il y a quelques jours.

Dans une vidéo teaser (disponible en tête d'article), HBO a dévoilé la date de sortie des épisodes. Ainsi, le rendez-vous est pris pour le mois de décembre prochain. Aux États-Unis, la série sera disponible sur HBO Max. Elle devrait arriver en même temps en France, sur OCS.