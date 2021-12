And Just Like That : la mort de [SPOILER] choque les fans de Sex and the City

Le premier épisode de "And Just Like That..." la série qui fait suite à "Sex and the City" a laissé les fans sous le choc après la mort inattendue d'un des personnages principaux. Attention, cet article contient des spoilers !

La suite de Sex and the City que personne n'attendait

Après la fin de la série Sex and the City en 2004, HBO a décidé de poursuivre l'aventure de Carrie Bradshaw avec deux films. Sortis en 2008 et 2010, ils clôturaient les aventures des quatre new-yorkaises, chacune épanouie dans sa vie, après des années d'amours déçues. Onze ans plus tard, et contre toute attente, Carrie, Charlotte, et Miranda sont de retour dans la série And Just Like That...

And Just Like That... © HBO Max

Suite à une brouille avec Kim Cattrall, le personnage de Samantha n'est pas présent dans cette nouvelle série. Il s'agit donc de s'intéresser aux vies actuelles de Carrie, Miranda et Charlotte. Les deux premiers épisodes ont été diffusés sur HBO Max aux États-Unis, et en France sur Salto, et ils renferment leur lot de surprises.

And Just Like That... Big est mort

À la fin du premier épisode de cette nouvelle série, John James Preston aka Mr Big, aka l'amour de la vie de Carrie est mort. Il a succombé à une crise cardiaque après une séance de vélo d'appartement un peu trop intense alors que Carrie assistait à un récital de piano de Lily, la fille de Charlotte. Pour une raison obscure, Carrie n'a pas appelé les secours, mais s'est précipitée à son chevet. Une disparition brutale qui a laissé les fans de Sex and the City sous le choc. Il faut dire que la relation Big/Carrie était le fil rouge de la série-mère depuis la saison 1.

Pour expliquer ce séisme, le scénariste Michael Patrick King, a confié à Variety que cette disparition était essentielle pour l'arc narratif de l'héroïne :

La raison pour laquelle j'ai fait cela c'est que c'est choquant, mais aussi super pour le personnage de Carrie. Car elle n'a jamais pu l'avoir vraiment. Elle l'a eu à la toute fin de la série, et pas pour très longtemps. Maintenant il est parti, mais pas avec une autre femme. Il est parti pour de bon. On pense que Carrie est dévastée, mais elle va se relever.

Quelques heures après la diffusion de l'épisode, la marque de vélo électrique Peloton a posté une vidéo virale, pour surfer sur le buzz. Ou pour éviter que l'action Peloton ne chute encore plus en bourse...