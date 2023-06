And Just Like That saison 2 : c'est officiel, Samantha est de retour !

L'inimitable Samantha Jones de "Sex and the City" interprétée par Kim Cattrall sera de retour dans un épisode de la saison 2 du spin-off "And Just Like That..." attendue cet été sur HBO Max. On vous en dit plus.

And Just Like That saison 2 : le come-back de Samantha

Alors qu'elles jouaient de très proches amies dans la série (et les films) Sex and the City, les actrices Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) et Kim Cattrall (Samantha Jones) se sont brouillées après le deuxième film. En effet, cette dernière n'aurait pas accepté un troisième film en raison du traitement de son personnage. Ce refus aurait conduit les deux actrices à ne plus s'adresser la parole, et à s'attaquer par médias interposés. C'est donc sans surprise que Kim Cattrall n'était pas de retour dans la première saison de la série spin-off And Just Like That... diffusée à l'hiver dernier. Ou pas tout à fait.

En effet, si vous avez suivi la première saison du show, le personnage de Samantha apparaissait par des SMS échangés avec Carrie. On découvrait alors qu'elle avait déménagé à Londres, et qu'elle n'avait plus trop de contact avec ses anciennes amies restées à New York.

Dans un récent article, Variety nous apprend que le personnage de Samantha sera de retour dans un épisode de la saison 2 de And Just Like That diffusée à partir du 22 juin sur HBO. En quelque sorte.

En effet, selon leurs informations, Kim Cattrall a tourné en mars dernier à New York une scène de la série dans laquelle Samantha est au téléphone avec Carrie. Cependant, elle n'a pas parlé, ni tourné avec ses anciennes collègues de Sex and the City.

L'épisode en question devrait être diffusé dans le courant du mois d'août. On a hâte de retrouver l'inimitable Samantha, même pour une scène !