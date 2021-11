And Just Like That : un premier teaser pour le revival de Sex and the City

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon reviennent en Carrie, Charlotte et Miranda dans "And Just Like That...", le revival à "Sex and the City". HBO Max nous donne un premier avant-goût des retrouvailles avec un teaser.

Sex and the City, une série culte

Même si des créations originales et neuves occupent très largement l'espace télévisuel, les networks et plateformes n'oublient pas que les vieilles gloires peuvent potentiellement avoir encore quelques services à rendre. Il est donc plutôt courant de voir des revivals, des reboots ou encore des séries dérivées d'anciens succès débarquer sur le petit écran. Par exemple, c'est prochainement Dexter qui va faire son retour, pour une saison 9 qui doit s'imposer comme la fin définitive. Dans un autre genre, on pense aussi à And Just Like That... Si son titre ne vous dira peut-être rien de prime abord, vous devriez mieux comprendre de quoi on parle une fois qu'on aura précisé qu'il s'agit d'un revival à Sex and the City.

À l'époque, la série était diffusée sur HBO. C'est tout naturellement la plateforme HBO Max qui prend le relais désormais pour cette suite. Avant d'en parler, rappelons de quoi il était question à l'origine. Sex and the City suivait Carrie Bradshaw, une célibataire endurcie vivant à New York, et ses trois fidèles amies Charlotte, Miranda et Samantha. Une brochette de trentenaires irrésistibles, qui a même eu l'honneur de filer dans les salles obscures avec deux longs-métrages.

Un premier teaser pour le revival

And Just Like That... ©HBO Max

And Just Like That... se déroulera de nos jours, en faisant un saut dans le temps. Nous allons retrouver nos héroïnes à un autre stade de leur vie, aux alentours de la cinquantaine. Qu'est-ce qu'être une femme de cet âge dans le monde contemporain ? Voilà la grande question qui sera posée par ce revival. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon ont accepté de reprendre leur rôle respectif pour l'occasion. Cependant, la bande ne sera pas au complet, car Kim Cattrall n'a pas voulu se joindre à l'aventure.

Une ombre au tableau, qui ne va tout de même pas gâcher le plaisir aux fans. Ils devraient atterrir en terrain connu si l'on en croit le premier teaser révélé par HBO Max. Le cadre sera toujours New York et il sera encore question d'amour, d'amitié et de shopping. Inutile de chambouler une recette qui a fait ses preuves, on attend tout de même la série sur ce qu'elle parviendra à dire de notre époque, en particulier sur la place des femmes dans la société.

And Just Like That... va être lancée aux États-Unis le 9 décembre prochain. En ce qui concerne la France, on ne sait pas quand et où la série sera visible.