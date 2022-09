Andor : c'est quoi la zone Corporative dans Star Wars ?

« Andor », la nouvelle série Star Wars, présente aux spectateurs un secteur particulier de la galaxie : la zone Corporative. Où se situe-t-elle ? Quelle est sa fonction ? Et surtout, pourquoi est-elle restée neutre pendant les différents conflits galactiques ? On vous explique tout.

Andor : les trois premiers épisodes sont disponibles

Après le succès de Rogue One : A Star Wars Story en 2016, Disney et LucasFilm ont décidé de développer le passé de Cassian Andor, l'un des héros du film de Gareth Edwards, incarné par Diego Luna. Disney a donc produit Andor, une série en 12 épisodes, montée sous forme d'un thriller sous tension qui raconte le récit de Cassian Andor, tantôt hors la loi, tantôt rebelle, tantôt héros.

Dirigée par Stephen Schiff, la série doit beaucoup à la présence de Tony Gilroy à l'écriture du scénario. Un grand nom hollywoodien à qui l'on doit l'écriture de nombreuses œuvres emblématiques du septième art comme la saga Jason Bourne, Rogue One, Armageddon, L'Associé du Diable ou encore Michael Clayton (qu'il a lui-même réalisé). Une présence plutôt rassurante quant à la qualité d'écriture de la série Andor.

C'est quoi la zone Corporative ?

Disney a donc dévoilé les trois premiers épisodes de sa série Andor sur sa plateforme de streaming. Pour le moment, le récit suit Cassian Andor, poursuivi par les autorités à cause du meurtre de deux agents de la Corporation. L'occasion pour LucasFilm d'introduire une toute nouvelle localité : la zone Corporative. Il s'agit d'un lieu encore un peu flou pour le public. C'est un endroit neutre, où l'Empire n'a pas de prise, ce qui explique l'absence de Stormtroopers pendant les trois premiers épisodes du show.

Cette zone Corporative, également appelée secteur corporatif ou CorpSec, est un espace régi par l'autorité indépendante des secteurs des entreprises. Établi pendant les derniers jours de la République, cet endroit est devenu un lieu où les entreprises de la galaxie peuvent dicter leurs lois plus efficacement que sous le joug du Sénat.

Andor ©Disney+

Les gouvernements de la zone Corporative se sont alignés avec les Séparatistes pendant la guerre des clones et sont restés indépendants pendant l'avènement de l'Empire. Même après la chute de ce dernier, la zone Corporative est restée neutre. L'Empire mène cependant des missions régulières dans cette partie de la galaxie pour conserver un regard sur les agissements de ces entreprises. En effet, l'indépendance de la zone Corporative peut-être révoquée à tout moment par l'Empereur.

Déjà vu dans l'épisode 8

La zone Corporative survivra donc à l'Empire et apparaît d'ailleurs dans Star Wars VIII : Les Derniers Jedi. En effet, la planète Cantonica, où se trouve Canto Bight, sur laquelle se rendent Finn et Rose, fait partie de la zone Corporative. Les spectateurs apprennent que cette planète, et plus largement ce secteur, est devenue un refuge pour les profiteurs de guerre qui soutenaient le Premier Ordre ou la Résistance. Il s'agit donc d'un lieu unique dans la galaxie, où ni l'Empire, ni la rébellion n'ont de prise directe. Un endroit parfait pour que les plus grands malfrats de la galaxie puissent se cacher. Et si, pour le moment, on ne sait pas encore grand chose sur cette zone Corporative, la série Andor devrait logiquement nous en apprendre davantage.