Andor : des images du tournage de la série Star Wars annoncent le retour d'un personnage

La future série Star Wars « Andor » vient de dévoiler de nouvelles images de son tournage. L'occasion de révéler le retour d'un autre personnage présent dans « Rogue One » : le sergent Ruescott Melshi.

Andor : la nouvelle série Star Wars

Dirigée par Stephen Schiff et Tony Gilroy, Andor est l'une des prochaines séries Star Wars qui verra le jour sur Disney+. Comme son nom l'indique, ce show va se concentrer sur les aventures de Cassian Andor, l'un des personnages principaux de Roge One : A Star Wars Story. Pour l'occasion, le comédien Diego Luna va reprendre le rôle de Cassian Andor, qu'il détenait déjà dans le film de Gareth Edwards. Le reste de la distribution se compose notamment de Stellan Skarsgard, de Kyle Soller, de Genevieve O'Reilly et enfin d'Ewan McGregor qui devrait logiquement apparaître dans le rôle d'Obi Wan Kenobi, en attendant sa propre série. L'intrigue va évidemment se dérouler avant les événements de Rogue One, même si on ne connaît pas encore la temporalité exacte de la série.

Cassian Andor (Diego Luna) - Rogue One : A Star Wars Story ©LucasFilm / Disney

Nouvelles images du tournage

De nouvelles images du tournage de la série viennent d'émerger sur la toile. Partagés par le compte Naçao Star Wars, ces clichés montrent le comédien Duncan Pow, qui incarnait le sergent Melshi dans Rogue One. Apparemment, celui-ci sera également de retour dans la série Andor, aux côtés de Diego Luna.

Même si le comédien n'a pas encore été officiellement confirmé au casting de Andor, son retour n'a finalement rien de surprenant. Il y aura forcément quelques caméos surprises dans ce show. Et Melshi était un allié du protagoniste dans le film de Gareth Edwards. Selon certaines rumeurs, la série Andor pourrait durer plus d'une seule saison. Si tel est le cas, il y a de nombreuses opportunités pour voir apparaître de nombreux personnages comme Jyn Erso (Felicity Jones), Chirrut Imwe (Donnie Yen) ou encore Saw Gerrera (Forest Whitaker). Et puis n'oublions pas, évidemment, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregror) qui devrait vraisemblablement avoir un rôle récurrent dans Andor, qui se connectera donc à la série Obi-Wan Kenobi.