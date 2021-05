Andor : des images inédites pour la série Star Wars

La future série Star Wars « Andor » se dévoile avec des images des coulisses. L'occasion de découvrir Diego Luna de retour dans la peau de Cassian Andor avant les événements de « Rogue One ».

C'est quoi Andor ?

Il ne faut pas confondre Andor, et la Lune d'Endor, lieu de conclusion de Star Wars : Le Retour du Jedi. Andor est une des prochaines séries dérivées de l'univers Star Wars à voir le jour sur Disney+. Écrite notamment par le talentueux Tony Gilroy, cette série prequel va raconter les aventures de Cassian Andor, apparu dans Rogue One : A Star Wars Story. Ce capitaine de la rébellion a sans doute un passé trouble tant il est capable de prendre des décisions radicales et sans concession.

Cassian Andor (Diego Luna) - Rogue One : A Star Wars Story ©LucasFilm / Disney

Pour l'occasion, Diego Luna va reprendre le rôle de Cassian Andor. Le reste de la distribution se complète notamment de Stellan Skarsgard, de Kyle Soller, de Genevieve O'Reilly et de Adria Arjona. Il se murmure également que Ewan McGregor va apparaître dans le show dans les habits d'Obi-Wan Kenobi. La série est produite par la grande patronne Kathleen Kennedy.

Premières images

Des images du tournage ont fuité sur la toile. Des clichés qui permettent de dévoiler Diego Luna de retour dans le rôle de Cassian Andor. Ce dernier apparaît dans les décors de l'univers Star Wars, aux côtés de quelques clones. Pour le moment, on ne sait pas exactement quand va se dérouler la série. Évidemment, le show va prendre place avant les événements de Rogue One et sa fin tragique. Mais difficile de savoir combien de temps l'intrigue va se dérouler avant le film de Gareth Edwards.

Sur ces clichés de tournage, Cassian Andor apparaît aux côtés de nombreux Stormtroopers. De quoi se poser une question : est-il de connivence avec l'ennemi ou est-il en mission d'infiltration chez les Stormtroopers ? Autre possibilité, peut-être que la série Andor se déroule avant l'Ordre 66, et que les clones sont encore du bon côté de la Force.

Ces fameux Stormtroopers, qui ne portent pas une armure traditionnelle sont des Stormtroopers côtiers, également appelés Shoretroopers. Ces derniers sont également apparus dans Rogue One sur la planète Scarif et plus récemment dans la saison 2 de The Mandalorian. On ne connaît pas encore la date précise de diffusion d'Andor, mais la série devrait logiquement être disponible courant 2022 sur Disney+.