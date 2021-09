Andor : la série Star Wars devrait ramener des personnages familiers

Le tournage de « Andor », la future série « Star Wars » dérivée de « Rogue One : A Star Wars Story » a terminé son tournage. Diego Luna, l'interprète principal du show donne quelques précisions sur les personnages qui apparaîtront.

Andor : le tournage est terminé

Dirigée par Stephen Schiff et Tony Gilroy, la série Andor n'a pas encore de date de sortie sur Disney+. Elle est emmenée par. Diego Luna qui reprend donc le personnage de Cassian Andor introduit dans l'excellent Rogue One : A Star Wars Story. Celle-ci va raconter les aventures de cet anti-héros avant les événements du film de Gareth Edwards. En plus de Diego Luna, le reste du casting se compose notamment de Stellen Skarsgard, de Kyle Soller et de Genevieve O'Reilly. Visiblement, le tournage de Andor est bel et bien terminé. Ce qui signifie que la série ne devrait logiquement pas tarder à dévoiler ses premières images, pour une sortie courant 2022 sur Disney+.

De nombreux retours sont à prévoir

Lors d'une récente interview avec Deadline, Diego Luna a confirmé qu'Andor allait ramener des personnages bien connus des spectateurs :

Vous verrez certainement des visages familiers. Je peux vous parler de ce projet car c'est difficile de spoiler la fin quand on a vu Rogue One. Peu importe ce que je dis, je ne peux pas gâcher la fin.

Cassian Andor (Diego Luna) - Rogue One : A Star Wars Story ©LucasFilm / Disney

Reste à savoir si cette déclaration concerne d'autres personnages de Rogue One, ou des protagonistes issus de l'univers Star Wars plus global. On sait que Forest Whitaker est confirmé au casting de la série. Logiquement, le comédien va reprendre le rôle de Saw Gerrera, qu'il détenait déjà dans Rogue One. Il ferait ainsi partie des personnages énoncés par Diego Luna. Reste également à savoir si le protagoniste aura déjà croisé la route de Dark Vador, ou s'il sera encore en pleine possession de ses moyens comme dans les séries animées Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : Rebels.

Autre retour annoncé, celui de Ben Mendelsohn, qui incarnait Callan Krennic, l'antagoniste principal de Rogue One. Ensuite, Alan Tudyk va de nouveau doubler l'attachant droïde K-2SO qui avait fait forte impression dans le film de Gareth Edwards. Enfin, et c'est peut-être la plus grosse nouvelle, un certain Ewan McGregor est également annoncé au casting, pour reprendre, évidemment, le rôle du célèbre Obi-Wan Kenobi, en attendant la sortie de sa propre série !

Diego Luna est aux anges

En tout cas, Diego Luna n'a pas caché son enthousiasme concernant la série Andor :

Pour être honnête, cela a été une telle bénédiction de faire ce travail et de le faire dans ces circonstances. J'ai eu la chance de travailler avec une équipe dont je ne pourrais pas être plus fier et que j'admire énormément. Nous avons terminé le tournage. Bien que je ne puisse pas dire grand-chose, ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience a été littéralement une transformation pour moi. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Je suis plus qu'heureux.

En attendant la sortie de la série sur Disney+, on vous laisse avec ces quelques clichés du tournage :