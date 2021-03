Andor : Obi-Wan Kenobi pourrait apparaître dans cette autre série Star Wars

La machine Star Wars a été lancée sur Disney+ avec déjà deux saisons de "The Mandalorian". D'autres programmes vont arriver à l'avenir, dont le spin-off "Andor" qui précède les événements de "Rogue One". Un personnage culte de l'univers pourrait apparaître dedans : Obi-Wan Kenobi.

Andor : une série sur l'avant-Rogue One

En marge de la dernière trilogie, Disney a voulu exploiter efficacement la marque Star Wars et s'est lancé dans des films placés sous la bannière "A Star Wars Story". Des histoires qui avaient pour objectif de compléter ce que l'on avait dans la saga Skywalker. Avant la seconde (et dernière tentative) qu'a été Solo, Rogue One a été lancé dans les salles en 2016, entre les épisodes 7 et 8. Le film de Gareth Edwards se plaçait narrativement avant les événements d'Un nouvel espoir en racontant l'opération suicide durant laquelle ont été volés les plans de l'Étoile de la mort. Nous faisions la connaissance de Cassian Andor, soldat de l'Alliance Rebelle. Le film a été un énorme succès avec 1 milliard de dollars au box-office mondial. Le personnage campé par Diego Luna va faire son retour dans une série pour Disney+ intitulée sobrement Andor.

Rogue One - A Star Wars Story ©Lucasfilm Ltd.

Un célèbre jedi au casting ?

Nous découvrirons qui il était avant Rogue One, au sein d'un programme encore assez énigmatique. Ce préquel/spin-off est décrit comme un thriller d'espionnage avec pas mal d'action au programme. On attend évidemment de voir de quoi il sera question car tout est trop obscur pour le moment. Si Andor est dans la même veine que The Mandalorian, le résultat peut valoir le détour. Ce qui nous intéresse le plus est de voir comment la mythologie Star Wars va être enrichie. D'après un nouveau rapport de The Illuminerdi, une grosse surprise serait au programme. D'après le média, Ewan McGregor serait au casting pour camper Obi-Wan Kenobi. Si l'on pense à un caméo de prime abord, c'est une implication beaucoup plus large qui serait prévue. Au point de pouvoir parler d'un rôle récurrent !

Lucasfilm et Disney n'ont rien communiqué sur le sujet depuis que le projet a été annoncé. Si l'information se confirme, les fans auront une bonne raisons de se tourner vers Andor. On craint, cependant, qu'il faille attendre la diffusion pour en vérifier la véracité. Le studio pourrait préserver cet élément le plus possible. Dans l'idée, la présence d'Obi-Wan est temporellement possible. Elle pourrait même permettre de faire le lien avec l'autre série qui lui sera entièrement dédiée. Les deux se passent avant l'épisode 4 et devraient se répondre si l'on en croit ce personnage qu'ils ont en commun.

Le tournage d'Andor débutera dans les prochains mois et une diffusion n'interviendra pas avant 2022.