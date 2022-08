Andor : un nouveau trailer impressionnant pour la série Star Wars

Disney+ offre une nouvelle bande-annonce de "Andor", la série Star Wars préquel de "Rogue One". Des images impressionnantes qui permettent de découvrir davantage les personnages du show ainsi qu'une nouvelle date de diffusion.

Star Wars continue sur Disney+

À défaut de proposer des films au cinéma, Disney continue de développer l'univers Star Wars à travers des séries proposées sur la plateforme Disney+. En effet, depuis 2019 et Star Wars : L'Ascension de Skywalker, il n'y a plus eu de longs-métrages et jusqu'à présent les projets à venir n'ont rien de concret. Par contre, du côté des séries, il y a déjà eu The Mandalorian, dont le succès a convaincu Disney de poursuivre sur ce format. Ensuite, on a vu Le Livre de Boba Fett ainsi qu'Obi-Wan Kenobi. D'autres programmes arriveront prochainement sur la plateforme, à commencer par Andor, le prequel de Rogue One.

Andor ©Disney+

Pour cette série, on retrouvera Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor, avant qu'il ne soit chargé de voler les plans de l'Etoile noire. On le verra donc un peu avant les événements d'Un nouvel espoir, alors que l'Empire poursuit son expansion à travers la galaxie. Pour accompagner l'acteur, il y aura plusieurs nouvelles têtes dont Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough et Kyle Soller, tandis que Genevieve O'Reilly reprend le rôle de Mon Mothma.

Des nouvelles images pour Andor

À quelques jours de la mise en ligne d'Andor, et alors que l'actualité est plutôt calme en début de mois d'août, Disney+ a révélé sans crier gare de nouvelles images de la série. Une seconde bande-annonce (en une d'article) qui permet de découvrir d'autres éléments, en plus d'offrir un visuel impressionnant. Rien que les premiers plans avec ce vaisseau Impérial qui survole une colline donnent des frissons. Après quoi on entend la voix de Diego Luna pour accompagner des images d'un jeune homme qui, a priori, devrait être Andor plus jeune. On devrait donc revenir un peu sur son passé avant de le voir s'infiltrer au sein de l'Empire. Mais, pour cela, il lui faudra tout abandonner...

Stellan Skarsgård semble avoir un rôle important dans la série. On retrouve également Forest Whitaker qui reprend son rôle de Saw Gerrera dans Rogue One. Si ces images donnent envie, elles accompagnent néanmoins une moins bonne nouvelle. En effet, Andor est repoussée de quelques semaines et débutera, non pas le 31 août, mais le 21 septembre. Trois épisodes seront disponibles le jour du lancement.