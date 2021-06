Andor : une autre star de Rogue One sera dans la série Star Wars

Peut-être moins attendue que la série sur Obi-Wan Kenobi ou celles sur les Mandaloriens, "Andor" reste cependant une vraie curiosité. Une autre star vue dans "Rogue One" sera de la partie pour ce préquel mené par Diego Luna.

Andor : un préquel de Rogue One

À la différence de Marvel, l'univers Star Wars n'a proposé qu'une série en prises de vue réelles depuis le lancement de Disney+. En plus du retour de The Mandalorian pour une saison 3, d'autres jolies choses sont prévues. L'une d'elles est Andor, une série qui porte donc le nom de l'un des personnages principaux de Rogue One : A Star Wars Story. Diego Luna va faire son retour en Cassian Andor, dans un scénario qui va se dérouler avant le spin-off sorti en 2016.

Pour rappel, le scénario se positionnait avant l'épisode 4 et racontait comment une bande de rebelles parvenait à voler les plans de l'Étoile de la mort. Une mission suicide durant laquelle Cassian n'a pas survécu. Il n'existait donc que la solution préquel pour faire revenir le personnage. On ne sait pas encore exactement quand l'intrigue de la série va se placer par rapport à Rogue One. Concernant l'ambiance, elle devrait se rapprocher d'une sorte de thriller d'espionnage.

Saw Gerrera sera dans la série

Diego Luna sera entouré d'Adria Arjona, Fiona Shaw, Genevieve O'Reilly ou encore de Stellan Skarsgård. Ce dernier a lâché lors d'une interview chez Sverige Radio (via MovieWeb) qu'un personnage connu dans Rogue One était aussi de la partie. Ainsi, si l'on en croit l'acteur suédois, Forest Whitaker a pu reprendre le rôle de Saw Gerrera et a au moins partagé deux scènes avec lui. Insuffisant pour savoir si son importance sera capitale au sein de l'intrigue ou si, comme dans le film, il n'aura qu'un temps réduit à l'écran. Sans retracer toute son histoire, Saw a sauvé Jyn Erso (Felicity Jones) lorsqu'elle était petite et aide les rebelles dans la destruction de l'Étoile de la mort. Nous avons d'ailleurs déjà assisté à sa mort, sur la planète Jedha.

Saw Gerrera (Forest Whitaker) - Rogue One : A Star Wars Story ©Lucasfilm/Disney

On sait également qu'Alan Tudyk continuera de camper K-2S0 et on a dernièrement appris que Duncan Pow allait reprendre le rôle du sergent Melshi. Enfin, au rayon rumeur, The Direct annonce que Ben Mendelsohn aurait aussi été convié à participer à Andor. Une apparition en Orson Krennic n'est pas difficile à imaginer mais, là aussi, impossible de savoir comment l'intrigue va l'utiliser. La diffusion de la série n'a pas encore été fixée à une date, son arrivée sur Disney+ devrait intervenir en 2022.