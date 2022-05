Andor : une bande-annonce fidèle à "Rogue One" pour la série Star Wars

Diego Luna sera prochainement de retour dans la peau de Cassian Andor, personnage introduit dans "Rogue One", le premier spin-off de Star Wars. La série "Andor" qui lui est consacrée se dévoile avec une bande-annonce.

Après Rogue One, une série sur Cassian Andor

En 2016 Disney proposait le premier spin-off de Star Wars : Rogue One : A Star Wars Story. Réalisé par Gareth Edwards, le film a été un grand succès. Il a récolté plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. L'histoire se déroule entre La Revanche des Sith (2005) et Un nouvel espoir (1977) et suit une équipe chargée de voler les plans de l'Etoile de la Mort pour pouvoir la détruire (ce que fait Luke Skywalker à la fin d'Un nouvel espoir). Ce groupe est dirigé par le Captain Cassian Andor (Diego Luna).

Rogue One : A Star Wars Story ©LucasFilm / Disney

Bien que l'héroïne du film soit en réalité Jyn Erso (Felicity Jones), c'est bien Cassian qui va avoir droit à une série rien qu'à lui. Titré Andor, le programme est prévu sur Disney+ en 2022. Il se dévoile enfin avec une première bande-annonce (en une d'article). Des images qui évoquent grandement le style de Rogue One. Dans sa construction et dans le ton la vidéo rappelle les bandes-annonces du film.

Des nouveaux personnages

Même si on a encore un peu de mal à voir l'intérêt de ce programme, on espère que l'histoire proposée parviendra au final à nous surprendre. Au moins, visuellement, Andor devrait convaincre sans peine.

La série Andor va évidemment introduire de nouveaux personnages dans l'univers Star Wars. En effet, en plus du retour de Diego Luna, le casting se compose notamment de Stellen Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw et de Genevieve O'Reilly. On peut déjà apercevoir des nouveaux visages dans ces images proposées par Disney. On aura certainement plus de détails sur la caractérisation des personnages dans les prochaines semaines.

On pourra dans tous les cas découvrir le 31 août Andor sur Disney+.