Andor : une ville entière a été construite pour la série Star Wars

La production de la série "Andor" n'a pas lésiné sur les moyens. Pour ce nouveau programme de la saga Star Wars, préquel du film "Rogue One", un immense plateau de tournage a été construit permettant aux acteurs d'évoluer dans une véritable ville.

Andor, le préquel de Rogue One

En 2016 Disney sortait sur les écrans Rogue One: A Star Wars Story, le premier spin-off de la saga Star Wars après le rachat de la licence par le studio. À ce jour, le film est peut-être la meilleure proposition faite par Disney avec la franchise. Ou du moins la plus cohérente. La nouvelle trilogie a clairement été mal conçue avec des incohérences d'un film à l'autre, tandis qu'Han Solo n'a pas laissé un grand souvenir. Reste donc Rogue One, qui nous raconte l'aventure de Jyn Erso (Felicity Jones), peu de temps avant les événements d'Un nouvel espoir, chargée de voler les plans de l'Etoile de la Mort et les fournir aux Rebelles. Pour cela, elle rejoint l'équipe de Cassian Andor (Diego Luna).

Bix (Adria Arjona) - Andor ©Disney+

Bien que Jyn soit l'héroïne du film, ce n'est pas elle qui a inspiré la nouvelle série Star Wars. Andor est en effet une origin story sur son acolyte Cassian. Le show se déroule cinq ans avant Rogue One et permet de découvrir le personnage au tout début de sa carrière d'espion pour la résistance. Diego Luna reprend son rôle pour l'occasion et est accompagné de nouveaux personnages, comme Luthen (Stellan Skarsgård) ou son amie Bix (Adria Arjona).

Un tournage grandeur nature pour la série Star Wars

La série Andor débute dans un lieu inédit de la galaxie lointaine de Star Wars : Ferrix. C'est là que vivent Andor et Bix. Une planète désertique qui peut trouver des similitudes avec Tatooine, mais comporte une ville minière un peu plus développée et moins dangereuse. C'est du moins l'image qu'on s'en est fait en découvrant les premiers épisodes (mis à disposition de la presse en avant-première).

Andor ©Disney+

Pour tourner les nombreuses scènes sur Ferrix, la production n'a pas lésiné sur les moyens. Comme nous expliquait la comédienne Adria Arjona, c'est "une ville toute entière" qui a été construite pour Andor. Elle et les autres interprètes ont ainsi pu évoluer sur un plateau de tournage énorme, grand de bien "dix pâtés de maisons", leur permettant une immersion totale.

Cela m'a réellement permis de m'imprégner de la ville, mais aussi de Bix, qui est une habitante de Ferrix. Ca m'a permis de me familiariser naturellement avec son environnement. (...) C'est rare de se retrouver sur un tournage pour lequel on a construit son propre plateau. On pouvait tout filmer à 360 degrés, entrer dans n'importe quelle pièce et y trouver quelque chose.

On savait déjà avec The Mandalorian que les séries Star Wars de Disney+ bénéficiaient de conditions de tournage impressionnantes. Le show centré sur Din Djarin a notamment utilisé des écrans LED plutôt que des fonds verts. Andor est du même acabit comme le prouvent ces explications d'Adria Arjona.

L'interview de la comédienne est à découvrir ci-dessous. La vidéo complète de notre rencontre avec l'interprète de Bix sera disponible prochainement.

Pour découvrir Andor, rendez-vous le 21 septembre sur Disney+.